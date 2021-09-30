10 удивительных фотоиллюзий, которые запутали пользователей сети
При определенном ракурсе даже привычные вещи могут испугать не на шутку или как минимум ввести в замешательство. И многие, столкнувшись лицом к лицу с необычными явлениями, забывают запечатлеть увиденное на камеру.
Поэтому картинки-иллюзии и набирают такую бешеную популярность в социальных сетях. OBOZREVATEL собрал 10 лучших фото с обманом зрения, которые запутают каждого.
На секунду показалось, что хозяин вылез на огромного кота.
Фото сделали между двух домов, а кажется, что его прислали с орбиты.
Пушистый водитель сел за руль кабриолета.
Двухголовый полицейский помогает отремонтировать колесо.
Продавец демонстрирует баклажан с человеческим лицом.
Девушка хотела сфотографировать пса в автомобиле, а получилось будто он делает селфи в зеркале.
Белый редис гуляет по огороду.
Кот с огромной шеей жирафа.
Спелая тыква лопнула и показала зубы.
Двое котиков лежат рядом на кровати.
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