10 удивительных фотоиллюзий, которые запутали пользователей сети

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
2 минуты
225
Животные и люди умело маскируются

При определенном ракурсе даже привычные вещи могут испугать не на шутку или как минимум ввести в замешательство. И многие, столкнувшись лицом к лицу с необычными явлениями, забывают запечатлеть увиденное на камеру.

Поэтому картинки-иллюзии и набирают такую бешеную популярность в социальных сетях. OBOZREVATEL собрал 10 лучших фото с обманом зрения, которые запутают каждого.

На секунду показалось, что хозяин вылез на огромного кота.

Мужчина оседлал кота.

Фото сделали между двух домов, а кажется, что его прислали с орбиты.

Видео дня
Небо напоминает снимок из космоса.

Пушистый водитель сел за руль кабриолета.

Пушистый водитель авто.

Двухголовый полицейский помогает отремонтировать колесо.

Полицейские помогают установить колесо.

Продавец демонстрирует баклажан с человеческим лицом.

Баклажан с человеческим лицом.

Девушка хотела сфотографировать пса в автомобиле, а получилось будто он делает селфи в зеркале.

Пес делает селфи в зеркале.

Белый редис гуляет по огороду.

Редька эволюционировала и ушла.

Кот с огромной шеей жирафа.

Очень длинный кот.

Спелая тыква лопнула и показала зубы.

Тыква лопнула и показала зубы.

Двое котиков лежат рядом на кровати.

Двухголовый кот отдыхает.

Ранее OBOZREVATEL показывал:

соцсетифотографииживотныекурьезприкол