10 удивительных фотоиллюзий, которые запутали пользователей сети

При определенном ракурсе даже привычные вещи могут испугать не на шутку или как минимум ввести в замешательство. И многие, столкнувшись лицом к лицу с необычными явлениями, забывают запечатлеть увиденное на камеру.

Поэтому картинки-иллюзии и набирают такую бешеную популярность в социальных сетях. OBOZREVATEL собрал 10 лучших фото с обманом зрения, которые запутают каждого.

На секунду показалось, что хозяин вылез на огромного кота.

Фото сделали между двух домов, а кажется, что его прислали с орбиты.

Видео дня

Пушистый водитель сел за руль кабриолета.

Двухголовый полицейский помогает отремонтировать колесо.

Продавец демонстрирует баклажан с человеческим лицом.

Девушка хотела сфотографировать пса в автомобиле, а получилось будто он делает селфи в зеркале.

Белый редис гуляет по огороду.

Кот с огромной шеей жирафа.

Спелая тыква лопнула и показала зубы.

Двое котиков лежат рядом на кровати.

Ранее OBOZREVATEL показывал: