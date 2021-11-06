10 курьезных случаев в самолете, которые насмешили пассажиров. Фото и видео

Во время авиаперелета могут произойти любые ситуации. Но чаще всего происходят нелепые и смешные курьезы.

Пассажиры снимают это на камеру, а потом делятся в сети уморительными историями о необычных попутчиках. OBOZREVATEL собрал 10 фото и видео конфузов на борту, которые насмешили весь самолет.

Мужчина решил сэкономить и не покупать билет с багажом. Все люди в самолете смеялись, когда пассажир пытался запихнуть слишком большой чемодан в отсек для ручной клади.

Мужчина взял с собой в салон самолета живого индюка.

Видео дня

Огромный паук проползал мимо пассажиров в салоне самолета.

Известный писатель Дэвид Фарье заметил в самолете пассажирку, которая купила отдельное место для плюшевого бургера.

В Нью-Йорке на трапе самолета подрались две пассажирки. Они затеяли настолько ужесточенную драку, что никто не смог их разнять. Об этом сообщало издание Daily Mail.

Пассажир не мог расстаться со своей резиновой секс-куклой на несколько часов, поэтому забрал ее в салон и усадил на колени.

Пассажирка взяла дополнительное обмундирование для защиты от COVID-19.

В Борисполе, после посадки самолета, пассажирка вылезла из самолета, чтобы подышать свежим воздухом. Она сама открыла двери аварийного выхода, села на крыло и начала болтать ногами. Членам экипажа пришлось "снимать" ее оттуда и заставлять вернуться в салон.

На борту британского самолета сфотографировали женщину, которая сидела в кресле без спинки.

Пользователи портала Reddit опубликовали фото из салона самолета, в котором вместе с пассажирами летели ястребы саудовского принца.

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