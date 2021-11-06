10 курьезных случаев в самолете, которые насмешили пассажиров. Фото и видео

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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В самолете часто перевозят животных

Во время авиаперелета могут произойти любые ситуации. Но чаще всего происходят нелепые и смешные курьезы.

Пассажиры снимают это на камеру, а потом делятся в сети уморительными историями о необычных попутчиках. OBOZREVATEL собрал 10 фото и видео конфузов на борту, которые насмешили весь самолет.

Мужчина решил сэкономить и не покупать билет с багажом. Все люди в самолете смеялись, когда пассажир пытался запихнуть слишком большой чемодан в отсек для ручной клади.

Мужчина взял с собой в салон самолета живого индюка.

Видео дня
В путешествие летел живой индюк.

Огромный паук проползал мимо пассажиров в салоне самолета.

В самолете ползал огромный паук.

Известный писатель Дэвид Фарье заметил в самолете пассажирку, которая купила отдельное место для плюшевого бургера.

Пассажирка купила место для своего плюшевого друга.

В Нью-Йорке на трапе самолета подрались две пассажирки. Они затеяли настолько ужесточенную драку, что никто не смог их разнять. Об этом сообщало издание Daily Mail.

Пассажир не мог расстаться со своей резиновой секс-куклой на несколько часов, поэтому забрал ее в салон и усадил на колени.

Пассажир взял с собой в салон резиновую куклу.

Пассажирка взяла дополнительное обмундирование для защиты от COVID-19.

Девушка взяла с собой защиту от коронавируса.

В Борисполе, после посадки самолета, пассажирка вылезла из самолета, чтобы подышать свежим воздухом. Она сама открыла двери аварийного выхода, села на крыло и начала болтать ногами. Членам экипажа пришлось "снимать" ее оттуда и заставлять вернуться в салон.

На борту британского самолета сфотографировали женщину, которая сидела в кресле без спинки.

Пассажирка в самолете на сиденье без спинки.

Пользователи портала Reddit опубликовали фото из салона самолета, в котором вместе с пассажирами летели ястребы саудовского принца.

Принц взял с собой на борт ястребов.

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