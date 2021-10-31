Лисы, эскимосы и пикантные танцы: 10 курьезов в украинском метро. Фото и видео

Киевский метрополитен умеет удивлять. Порой в столичной подземке можно увидеть все что угодно – экзотических животных, танцы на шесте и даже эскимосов. А вот метро Харькова еще в 90-е облюбовали нищие, которые до сих пор умудряются зарабатывать попрошайничеством и взрывать интернет новыми стычками с пассажирами.

Нередко в метро можно также встретить попутчиков, которые одеваются согласно последним "трендам" и смешат весь вагон своими модными образами. OBOZREVATEL вспомнил самых необычных пассажиров в украинском метро, которые стали звездами соцсетей.

В харьковском метрополитене каждое утро выходят на "дежурство" профессиональные попрошайки. К примеру, одна из них давно стала известной и даже получила прозвище "актриса". Для пассажиров, оказавшихся с ней в одном вагоне, всегда найдется новая слезливая история.

Видео дня

Она начала свою "карьеру" в 90-х, то периодически притворяясь беременной женщиной, то прося денег на лечение смертельно больных детей. В доказательство актриса показывала ксерокопию своего медицинского заключения о воспалении яичников. Просьбы о помощи малышам периодически сменялись на рассказ о взрыве в доме и легенду об украденных на вокзале чемоданах.

В Киевском метрополитене тоже иногда встречаются необычные пассажиры. Однажды сеть поразили кадры из вагона метро, на которых мужчина держал на руках настоящую лису. Попутчики подчеркнули, что зверь был дрессированным, вел себя вежливо и никому не мешал.

В октябре 2021 года в подземке Киева разложили настоящий рынок. Прямо в вагоне продавали овощи и фрукты. Кроме того, парикмахеры и мастера маникюра разложили свои лавочки и предлагали услуги пассажирам. Позже оказалось, что это был перформанс. Таким образом, руководители метрополитена показали, во что может превратиться метро, если пассажиры будут поддерживать нелегальную торговлю.

Пара влюбленных тоже однажды отличилась в киевском метрополитене и стала звездами в сети, когда их поцелуи попали на камеру. Каждый имел наслаждение на протяжении долгих минут наблюдать безудержную любовь молодых людей, которым было не под силу совладать с чувствами.

Девушка сделала грим на Хэллоуин и решила попугать людей в киевском метро.

Прошлой зимой в украинском метрополитене встретили эскимосов.

Зажигательная танцовщица развлекала пассажиров в Киевском метро. В октябре полуобнаженная женщина станцевала Twerk прямо в вагоне.

Женщина обустроила себе VIP-место в вагоне метрополитена.

Красотка рассмешила пассажиров метро своими причудливыми сапогами с мехом.

Чтобы зря не терять время на поездку в метро, парень решил поработать на ноутбуке прямо в вагоне.

Ранее OBOZREVATEL показывал: