Топ-10 курьезов в поезде, которые сделали путешествие незабываемым. Фото
Путешествия в поезде на дальние расстояния могут быть приятными и даже веселыми, но порой, наоборот, превращаются в невыносимую поездку. В том или ином случае, вас будет сопровождать особый аромат копченой колбасы, вареных яиц и пота, доносящийся с соседней койки, а также неповторимый запах из туалета.
Кроме того, путешественники никогда не знают, какие попадутся попутчики. А как известно, именно они задают "настроение" всему купе. OBOZREVATEL собрал фото приколов в поезде, которые рассмешили пользователей сети.
Пес искал приключения в поезде.
Шпицу стало прохладно в вагоне.
Женщина надела футболку с портретом, которая напугала попутчиков.
Морозная стихия на улице заблокировала туалет в поезде.
Туристы часто оставляют забавные надписи на стенах вагонов.
В вагоне было слишком жарко.
С таким попутчиком страшно ехать в поезде.
В комфортабельном вагоне есть летний душ.
Такие попутчики – страшный сон каждого путешественника.
Веселые мужчины всю дорогу горланили песни под гитару.
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