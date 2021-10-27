Топ-10 курьезов в поезде, которые сделали путешествие незабываемым. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Попутчики делают путешествие незабываемым

Путешествия в поезде на дальние расстояния могут быть приятными и даже веселыми, но порой, наоборот, превращаются в невыносимую поездку. В том или ином случае, вас будет сопровождать особый аромат копченой колбасы, вареных яиц и пота, доносящийся с соседней койки, а также неповторимый запах из туалета.

Кроме того, путешественники никогда не знают, какие попадутся попутчики. А как известно, именно они задают "настроение" всему купе. OBOZREVATEL собрал фото приколов в поезде, которые рассмешили пользователей сети.

Пес искал приключения в поезде.

Пушистому попутчику скучно в поезде
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Шпицу стало прохладно в вагоне.

Собачка укуталась в пиджак

Женщина надела футболку с портретом, которая напугала попутчиков.

Футболка с огромным портретом женщины выглядит устрашающе

Морозная стихия на улице заблокировала туалет в поезде.

Туалет в поезде замерз из-за сильного мороза на улице

Туристы часто оставляют забавные надписи на стенах вагонов.

Стоп-крану дали имя известного актера.

В вагоне было слишком жарко.

Обнаженный мужчина прилег на столике в поезде

С таким попутчиком страшно ехать в поезде.

Огромный пес отдыхает в вагоне плацкарта

В комфортабельном вагоне есть летний душ.

Мужчина принимает душ возле поезда

Такие попутчики – страшный сон каждого путешественника.

Мужчина уснул на полу в поезде

Веселые мужчины всю дорогу горланили песни под гитару.

Пассажиры взяли с собой гитару в поезд

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