Топ-10 курьезов в поезде, которые сделали путешествие незабываемым. Фото

Путешествия в поезде на дальние расстояния могут быть приятными и даже веселыми, но порой, наоборот, превращаются в невыносимую поездку. В том или ином случае, вас будет сопровождать особый аромат копченой колбасы, вареных яиц и пота, доносящийся с соседней койки, а также неповторимый запах из туалета.

Кроме того, путешественники никогда не знают, какие попадутся попутчики. А как известно, именно они задают "настроение" всему купе. OBOZREVATEL собрал фото приколов в поезде, которые рассмешили пользователей сети.

Пес искал приключения в поезде.

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Шпицу стало прохладно в вагоне.

Женщина надела футболку с портретом, которая напугала попутчиков.

Морозная стихия на улице заблокировала туалет в поезде.

Туристы часто оставляют забавные надписи на стенах вагонов.

В вагоне было слишком жарко.

С таким попутчиком страшно ехать в поезде.

В комфортабельном вагоне есть летний душ.

Такие попутчики – страшный сон каждого путешественника.

Веселые мужчины всю дорогу горланили песни под гитару.

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