13 уморительных курьезов в маршрутках. Фото

Водители маршруток часто относятся к своему транспорту с большим трепетом, поскольку большую часть дня проводят за рулем. Кто-то развешивает картины в салоне, а кто-то улучшает маршрутку с помощью "инновационных" технологий.

OBOZREVATEL собрал забавные фото, доказывающие, что путешествие в маршрутке может поднять настроение и даже заставить вспоминать эту поездку с хохотом до слез.

Водитель маршрутного такси оказался коллекционером живописи.

Такие инновационные технологии обеспечивают комфорт пассажиров летом.

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Старые ковры из советских домов теперь спасают пассажиров от сквозняков.

Водитель настолько любит свою маршрутку, что не смог расстаться с ней даже после пожара.

Женщины решили поехать на маршрутке, чтобы спрятаться от дождя, однако укрытие оказалось ненадежным.

Находчивый водитель смастерил дополнительное место в маршрутке.

Пассажирам самим пришлось толкать сломавшийся автобус.

Кондуктор обустроила рабочее место в маршрутке.

В этой маршрутке работает швейцар, поскольку пассажиры не смогут открыть дверь.

Кот занял себе самое комфортное место возле окошка.

Второе призвание водителя этой маршрутки – дизайн интерьера.

Жители села вблизи автомагистрали смастерили остановку премиум-класса.

Летом в забитой маршрутке стало жарко, поэтому водитель сделал дополнительное проветривание.

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