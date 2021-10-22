13 уморительных курьезов в маршрутках. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Водители маршруток украшают свои авто

Водители маршруток часто относятся к своему транспорту с большим трепетом, поскольку большую часть дня проводят за рулем. Кто-то развешивает картины в салоне, а кто-то улучшает маршрутку с помощью "инновационных" технологий.

OBOZREVATEL собрал забавные фото, доказывающие, что путешествие в маршрутке может поднять настроение и даже заставить вспоминать эту поездку с хохотом до слез.

Водитель маршрутного такси оказался коллекционером живописи.

Маршрутка с картинной галереей.

Такие инновационные технологии обеспечивают комфорт пассажиров летом.

Видео дня
Маршрутка с кондиционером.

Старые ковры из советских домов теперь спасают пассажиров от сквозняков.

Назад в Советский Союз.

Водитель настолько любит свою маршрутку, что не смог расстаться с ней даже после пожара.

Маршрутка из фильмов об апокалипсисе.

Женщины решили поехать на маршрутке, чтобы спрятаться от дождя, однако укрытие оказалось ненадежным.

Крыша в маршрутке протекает.

Находчивый водитель смастерил дополнительное место в маршрутке.

Самое неудобное место в маршрутке.

Пассажирам самим пришлось толкать сломавшийся автобус.

Любишь кататься, люби и саночки возить.

Кондуктор обустроила рабочее место в маршрутке.

Домашний уют на рабочем месте.

В этой маршрутке работает швейцар, поскольку пассажиры не смогут открыть дверь.

Открывать двери умеет только водитель.

Кот занял себе самое комфортное место возле окошка.

Кот решил погреться в маршрутке.

Второе призвание водителя этой маршрутки – дизайн интерьера.

Водитель украсил маршрутку.

Жители села вблизи автомагистрали смастерили остановку премиум-класса.

Пятизвездочная остановка возле дороги.

Летом в забитой маршрутке стало жарко, поэтому водитель сделал дополнительное проветривание.

Плановое проветривания в маршрутке.

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