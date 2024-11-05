Звонок детям и особое меню: как скандальный P.Diddy отпраздновал 55-летие в тюрьме

4 ноября американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный под сценическим псевдонимом P. Diddy, отпраздновал свое 55-летие, находясь за решеткой. Из-за подозрения в секс-торговле людьми и рэкете день рождения скандального исполнителя прошел не в привычных роскошных ресторанах и дорогих клубах, а в федеральной тюрьме, хотя на меню он вряд ли мог пожаловаться.

Видео дня

Однако, несмотря на все обстоятельства, организатор "белых вечеринок" не остался без приветствия от своих семерых детей. На Instagram-страницах наследников артиста появилось видео, где они звонят по телефону отцу в тюрьму.

Семь потомков P.Diddy Квинси Браун, Джастин, Кинг, Ченс, Лав и близнецы Джесси и Д'Лила Комбс спели рэперу известную композицию "Happy birthday". Поскольку продюсер не мог находиться в окружении семьи, его дети сами задули свечи на праздничном торте.

Со своей стороны Шон Комбс поблагодарил наследников за поддержку: "Я не могу дождаться, когда увижу вас всех. И я просто хочу сказать, что я горжусь вами. Тем, что вы так сильны. Спасибо вам за вашу силу. Спасибо за то, что вы рядом со мной".

Как сообщает издание New York Post, хотя скандальному рэперу и пришлось отказаться от традиционного роскошного празднования, его меню было далеко не бедным. День P.Diddy начался с завтрака, в который входили хлопья, фрукты и кекс. На обед исполнитель получил пасту с соусом маринара, фрикадельки и салата. А меню праздничного ужина состояло из курицы и жареного риса с тофу, черной фасолью и морковью.

Напомним, 16 сентября федеральными агентами Управления внутренней безопасности в гостинице Park Hyatt в Нью-Йорке, США, был задержан американский исполнитель Шон Комбс. Арест произошел на фоне судебных исков по поводу сексуального насилия с его стороны.

В ходе расследования удалось раскрыть впечатляющие детали о "белых вечеринках" рэпера. На гуляниях был введен особый дресс-код, четко отличавший звезд от "специально приглашенных" молодых девушек. Знаменитости появлялись на мероприятиях в белых образах от лучших модных брендов, а вот другие гости были одеты только в купальники.

Позже адвокат Тони Бузби, представляющий 120 обвинителей, подавших иски на исполнителя в суд, заявил: самой молодой жертве насилия могло быть 9 лет. Среди пострадавших было 60 мужчин и 60 женщин, причем 25 из них были несовершеннолетними.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дети P. Diddy публично обратились к отцу на фоне громкого скандала в Голливуде.

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