Дети P. Diddy публично обратились к отцу на фоне громкого скандала в Голливуде

Дети американского рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного под сценическим псевдонимом P. Diddy, арестованного по подозрению в секс-торговле людьми и рэкете, публично обратились к отцу. На фоне громкого скандала Голливуда потомки организатора "белых вечеринок" заявили, что все обвинения против него абсурдны.

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Соответствующее сообщение появилось на Instagram-страницах шести из семи его детей, среди которых Квинси Браун, Джастин, Кинг, Ченс и близнецы Джесси и Д'Лила Комбс. Наследники артиста выразили свою поддержку отцу и показали совместное семейное фото, пишет Page Six.

"Последний месяц опустошил нашу семью. Многие судили и его, и нас на основе обвинений, теорий заговора и ложных нарративов, которые дошли до абсурда в социальных сетях. Мы остаемся вместе, поддерживая тебя на каждом шагу. Мы держимся правды, зная, что она победит, и ничто не сломает силу нашей семьи. Мы скучаем по тебе и любим тебя, папа", – написали сыновья и дочери рэпера.

P. Diddy имеет семерых детей от четырех разных женщин. Кинг и близнецы Джесси и Д'Лила родились в браке с его бывшей женой, покойной актрисой Ким Портер. После смерти избранницы исполнитель усыновил ее наследника от другого мужчины – Квинси Брауна.

Результатом отношений с модельером Миссой Гилтон стало рождение Джастина, а романа с фотографом Сарой Чапман – дочери Ченс. В декабре 2022 года он со своей избранницей Даной Тран в седьмой раз стал отцом, ведь у них появилася девочка Лав.

Дети Шона Комбса поддерживают своего отца на протяжении всего расследования. Недавно во время заседания в Нью-Йорке, 10 октября, судья по федеральному делу звезды назначил дату судебного разбирательства на 5 мая 2025 года. Тогда в зале присутствовало несколько членов его семьи, которые, равно как и P. Diddy, не признают его вины.

Напомним, 16 сентября федеральными агентами Управления внутренней безопасности в гостинице Park Hyatt в Нью-Йорке, США, был задержан американский исполнитель. Арест произошел на фоне судебных исков по поводу сексуального насилия с его стороны.

В ходе расследования начали раскрываться новые подробности о "белых вечеринках" Шона Комбса, где кроме алкоголя и наркотиков, был особый дре-скод, четко отделявший звезд от "специально приглашенных" молодых девушек.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что десятки тысяч человек ополчились против скандального рэпера P. Diddy, а Кеша сменила текст своего хита.

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