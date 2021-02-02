Звезды и политики – о смерти Сергея Проскурни: он творил современную Украину

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
2,4 т.
Сергей Проскурня

На смерть выдающегося украинского театрального режиссера и продюсера Сергея Проскурни отреагировали уже многие звезды и политики.

Так, они активно публикуют свои воспоминания о режиссере в социальных сетях. OBOZREVATEL сделал подборку реакций на трагедию (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Украинская певица, художница, телеведущая Анжелика Рудницкая выразила свою утрату, рассказав о том, каким Проскурня ей запомнился. Она отметила, что режиссер был хорошим собеседником и другом.

"Он всегда был рядом – на расстоянии одного звонка или сообщения в любое время дня или ночи. Мы могли говорить о философии жизни, проблемах культуры, о фестивалях, об украинских художниках, которые чувствуют себя ненужными в своей стране, о планах... Теперь – все это только воспоминания. Сережа! Так больно терять. И так страшно, что это о тебе. Плачу", – написала Анжелика.

Анжелика Рудницкая и Сергей Проскурня
Анжелика Рудницкая отреагировала на смерть Проскурни

Лидер группы "Океан Эльзы" и политик Святослав Вакарчук отметил, что Проскурня был одним из тех, кто "творил аутентичную и вместе с тем современную Украину".

"Умер Сергей Проскурня, выдающийся украинский режиссер... Он был одним из тех, кто творил аутентичную и вместе с тем современную Украину. Очень большая потеря для всех нас" – заявил он.

Святослав Вакарчук отреагировал на смерть Проскурни

На смерть режиссера также отреагировал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Он был яркой художественной звездой, подарил нам множество новаторских и креативных проектов, о которых говорили и спорили, но которые никого не оставляли равнодушными. С Сергеем Проскурней нас связывала человеческая дружба и плодотворное сотрудничество. Он, как никто другой, понимал дух события, умел увидеть ее с высокой исторической перспективы и принести новое в устоявшийся государственный ритуал", – написал Порошенко.

Петр Порошенко отреагировал на смерть Проскурни

В свою очередь телеведущий Константин Грубич написал, что ему не хочется верить в смерть Проскурни, и также поделился воспоминанием с режиссером.

"Какая же она резкая и неожиданная – смерть... Уже выключал компьютер, когда бабах! Почему? Как Проскурня? Я же только месяц назад не дождался его в кафешке возле Золотых Ворот, чтобы передать книгу "Смачна країна" с автографом для его мамы. Потому что Сергей хотел встретить Новый год с мамой, в родных Черкассах, а там же в книге целая глава о нем и рецептура золотого варенья. Не дождался тебя, потому что ты застрял в киевских пробках... А я куда-то бежал, торопился. Книгу оставил бармену, а ты позвонил и сказал: "Как жаль, что не смог тебя обнять, Костик!". Теперь я говорю: да, очень жаль... Невероятно больно", – отметил он.

Константин Грубич отреагировал на смерть Проскурни

Певица Катя Chilly отметила, что вместе с режиссером ушла целая эпоха.

"Наш Сережа. Целая эпоха, открытое сердце... Пусть путешествие твое дальше будет светлым, друг. Спасибо тебе. Благодарю тебя", – коротко написала она.

Катя Chilly отреагировала на смерть Проскурни

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выразил соболезнования семье и творческой общественности.

"Ужасная ночная весть. Умер Сергей Проскурня. Творец с большой буквы и театральный гений. Соболезнования семье и всей художественной общественности. Большая потеря", – отметил он.

Александр Ткаченко отреагировал на смерть Проскурни

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