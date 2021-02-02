Звезды и политики – о смерти Сергея Проскурни: он творил современную Украину

На смерть выдающегося украинского театрального режиссера и продюсера Сергея Проскурни отреагировали уже многие звезды и политики.

Так, они активно публикуют свои воспоминания о режиссере в социальных сетях. OBOZREVATEL сделал подборку реакций на трагедию (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Украинская певица, художница, телеведущая Анжелика Рудницкая выразила свою утрату, рассказав о том, каким Проскурня ей запомнился. Она отметила, что режиссер был хорошим собеседником и другом.

"Он всегда был рядом – на расстоянии одного звонка или сообщения в любое время дня или ночи. Мы могли говорить о философии жизни, проблемах культуры, о фестивалях, об украинских художниках, которые чувствуют себя ненужными в своей стране, о планах... Теперь – все это только воспоминания. Сережа! Так больно терять. И так страшно, что это о тебе. Плачу", – написала Анжелика.

Лидер группы "Океан Эльзы" и политик Святослав Вакарчук отметил, что Проскурня был одним из тех, кто "творил аутентичную и вместе с тем современную Украину".

"Умер Сергей Проскурня, выдающийся украинский режиссер... Он был одним из тех, кто творил аутентичную и вместе с тем современную Украину. Очень большая потеря для всех нас" – заявил он.

На смерть режиссера также отреагировал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Он был яркой художественной звездой, подарил нам множество новаторских и креативных проектов, о которых говорили и спорили, но которые никого не оставляли равнодушными. С Сергеем Проскурней нас связывала человеческая дружба и плодотворное сотрудничество. Он, как никто другой, понимал дух события, умел увидеть ее с высокой исторической перспективы и принести новое в устоявшийся государственный ритуал", – написал Порошенко.

В свою очередь телеведущий Константин Грубич написал, что ему не хочется верить в смерть Проскурни, и также поделился воспоминанием с режиссером.

"Какая же она резкая и неожиданная – смерть... Уже выключал компьютер, когда бабах! Почему? Как Проскурня? Я же только месяц назад не дождался его в кафешке возле Золотых Ворот, чтобы передать книгу "Смачна країна" с автографом для его мамы. Потому что Сергей хотел встретить Новый год с мамой, в родных Черкассах, а там же в книге целая глава о нем и рецептура золотого варенья. Не дождался тебя, потому что ты застрял в киевских пробках... А я куда-то бежал, торопился. Книгу оставил бармену, а ты позвонил и сказал: "Как жаль, что не смог тебя обнять, Костик!". Теперь я говорю: да, очень жаль... Невероятно больно", – отметил он.

Певица Катя Chilly отметила, что вместе с режиссером ушла целая эпоха.

"Наш Сережа. Целая эпоха, открытое сердце... Пусть путешествие твое дальше будет светлым, друг. Спасибо тебе. Благодарю тебя", – коротко написала она.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выразил соболезнования семье и творческой общественности.

"Ужасная ночная весть. Умер Сергей Проскурня. Творец с большой буквы и театральный гений. Соболезнования семье и всей художественной общественности. Большая потеря", – отметил он.

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