Сергей Проскурня умер: самые яркие высказывания режиссера об Украине, Майдане и жизни

В понедельник, 1 февраля, стало известно о смерти выдающегося украинского театрального режиссера и продюсера Сергея Проскурни.

Так, многие его проекты были не только новаторскими – они попадали в нерв, который больше всего "болел" украинскому обществу. OBOZREVATEL собрал самые лучшие высказывания Сергея Проскурни об Украине, Майдане и о жизни.

Театр и политика похожи? А морг и политика похожи? Да, если в морге на Оранжерейной до сих пор лежит тело Гонгадзе.

У меня есть шутка, которой я пользуюсь с 1983 года. Коммунисты считают меня националистом, националисты – космополитом, поэтому ни с кем из них не могу найти общий язык. Я против профессионального патриотизма. Стараюсь подальше держаться от таких людей.

На Майдане много снимал. Двое из ребят на следующий день после съемок были убиты. За эти съемки меня должны были уволить из театра. Спас Янукович, убежал.

Я близок к тому, чтобы признать, что Украина – это матриархальная система.

Когда начался Майдан, я понял, что отныне все сюжеты должны появляться оттуда. Потому что Шевченко, его творчество, его образ, его символ, он сам стал символом Майдана. Везде на Майдане, куда ни бросишь взгляд, везде ты видишь Шевченко, или его портрет, или какую-то цитату, или даже перепевы из его поэзии, такие римейки, которые на сегодняшний актуальный строй переосмыслены.

Не завидую ни богатству, ни тому, что люди могут путешествовать, жить, как хотят. Это их судьба. Это их жизнь. А мое – вот такое.

Чувствую в себе силу менять. Всю жизнь интересовался сложными проектами, сложными контекстами. Некоторые критики писали: если нет трудностей и не за что бороться, то я создам их, сам усложнив жизнь.

Смерти давно не боюсь. Знаю, что это такое, когда вывозят в лес и пугают, потому что ты опрометчиво занял деньги на фестиваль у бандитов. Машина с фарами стоит под твоим домом и светит в окна. Звонят и говорят: у тебя же дочь маленькая. Тогда было страшно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января в возрасте 60 лет скончалась актриса театра и кино Ирина Токарчук. Она известна многим зрителям как тетя Сима из одесской коммунальной квартиры в скетчах "Джентльмен-шоу".