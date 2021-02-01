Умер известный украинский режиссер Сергей Проскурня

Умер известный украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.

Об этом вечером в понедельник, 1 февраля, на странице в Facebook сообщил бывший министр культуры Евгений Нищук.

Известно, что Проскурня скончался на 64 году жизни. Причин трагедии Нищук не раскрыл.

Экс-министр назвал смерть украинца огромной потерей. "Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш драматург. Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив", – написал знакомый продюсера.

Свои соболезнования в связи с потерей высказали многие украинцы. В частности, певица Руслана Лыжичко написала: "Он всегда будет в моем сердце".

Сергей Проскурня был театральным режиссером, лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" (2001) и имени Сергея Данченко (2017).

Главное из биографии украинца

Проскурня родился 28 ноября 1957 года во Львове, в 1969-м семья переехала в Черкассы. Там он закончил музыкальное училище. Также учился в институте театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого.

Был соавтором ряда художественных проектов, организовывал и продюсировал концерты, спектакли, фестивали, в том числе и первую "Красную руту".

С декабря 2007 года входил в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна, впоследствии стал советником министра на общественных началах, а с апреля 2008 года возглавлял комиссию Совета по вопросам защиты культурно-информационного пространства.

Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета. После этого (с 2009) возглавлял театр в Черкассах.

В 2013–2014 годах воплотил масштабный кинопроект "Наш Шевченко" (часть сюжетов снимал на Евромайдане).

Был креативным директором "Евровидения-2017".

Режиссировал праздничные концерты ко Дню независимости Украины в 2008, а также в 2015-2018 годах.

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