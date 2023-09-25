Звезду 'Красной шапочки' Яну Поплавскую, чей сын ездил убивать украинцев, пристыдили в России из-за Ани Лорак

Известную российскую Z-патриотку, советскую актрису Яну Поплавскую, которая отличается особо палкой симпатией к войне и ненавистью к Украине, в ее родной России также начинают недолюбливать. Исполнительница главной роли в фильме "Про Красную Шапочку", как бы не старалась демонстрировать свой "патриотизм", все чаще сталкивается с хейтом, причем не сколько от фанов, сколько от медийных личностей. Недавно с артисткой поскандалила ведущая Алена Жигалова прославившаяся благодаря своему YouTube-шоу "Алена, блин".

Поводом для конфликта стала "неоднозначность" певицы родом из Украины Ани Лорак, которую в России обвиняли в денежной помощи ВСУ, чего запроданка на самом деле не делала. Поплавская резко критиковала украинку в "спонсировании" украинских дронов, а Жигалова, как настоящая подружка артистки, взялась за ее защиту. Сделала она в новом выпуске своего YouTube-шоу.

Так, Жигалова рассказала историю Ани Лорак, которую якобы оклеветали украинцы касательно донатов на нужды защитников Украины, хотя все это время в СМИ и на других площадках уточнялось: помощь от певицы – это фейк и шутка. Тем не менее, россияне юмор не оценили и решили проверить Каролину Куек (настоящее имя звезды) на предмет спонсирования ВСУ. За дело взялся глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин. Он даже потребовал уволить Лорак с телевидения. Из-за гневных вбросов россиян под угрозой срыва был большой сольный концерт исполнительницы в Москве по случаю ее юбилея.

Видео дня

В итоге оккупанты выяснили, что Куек не перечисляла деньги на нужны украинской армии. Бородин постарался незаметно сменить гнев на милость и даже заявил, что прийдет на концерт певицы, которую еще несколько дней назад грозился уничтожить.

Рассказывая об этом в своем видео, Жигалова успела оскорбить Поплавскую, дав понять, что ее извинений перед Лорак никто не ждет.

"Я же говорила, что не нужно распространять фейковые новости и вестись на провокации! Я очень рада, что от Каролины наконец-то отстали. Я пойду на ее концерт, вместе с Виталием Бородиным, кстати. Он тут мне звонил, сообщил, что с удовольствием посетит шоу. Господи, главное, чтобы "Красная шапочка" с нами не навязалась. А то сяду в первом ряду в такой удивительной компании", – прокомментировала Жигалова.

Как мы уже заметили выше, ведущая дружит с Лорак. Именно она записала первое за время полномасштабной войны интервью певицы, в котором та отличилась позорными высказываниями о войне.

Также напомним, что Яна Поплавская не только словесно пытается уничтожить Украину, но и физически. Точнее, этим занимается ее сын Клим. Парень отправился на фронт убивать украинцев, чем очень гордилась его мама. Правда, когда сын вернулся домой, его никто не встречал с хвалебными одами. Это очень разозлило оккупанта и его родительницу-путинистку.

Как писал OBOZREVATEL ранее, пока Клим воевал в Украине, его мать тратила энергию на призывы убивать украинцев и скандалы с выступившими против войны россиянами.

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