'Моя мечта сбылась': звезда 'Красной шапочки' Поплавская похвасталась участием сына в 'СВО' и призвала к убийствам украинцев

Российская актриса Яна Поплавская, известная прежде всего по роли Красной Шапочки в одноименном советском фильме, похвасталась пушечным мясом, которое привыкла называть сыном Климом. Артистка отправила наследника в Украину и с безопасного места призвала обстреливать украинцев ракетами.

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Возмущенная "атаками беспилотников" пропагандистка размечталась об обстрелах Львова, Кривого Рога и Ивано-Франковска, а еще выдала свою кровожадную радость из-за убийства мирных людей в Чернигове. Бешеная путинистка обвинила ВСУ в обстреле вокзала, где якобы пострадала крыша. Поплавская в Telegram призвала Кремль "отомстить" за камни, отобрав человеческие жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вчерашних ударов по Чернигову и Киеву было мало. Надо еще. И по Львову. И Кривому Рогу, по Ивано-Франковску. Через месяц после таких ответов поймут, что бить по российским гражданским объектам смертельно опасно", – разверещалась горе-мать.

Поплавская, цинично заявляющая, что смогла воспитать "доброго и участливого" сына, после утреннего пробуждения сразу фантазирует о человеческих жертвах. Ее оккупант-наследник, кстати, как никто знает о последствиях боевых действий, ведь спасает оккупантов на фронте.

"Я тебя очень люблю! Я хотела, чтобы ты вырос очень хорошим человеком, для меня это было главным и важным. Моя материнская мечта сбылась. А еще ты добрый, смелый, справедливый, человечный и боль других чувствуешь как свою", – выдала путинистка о своем сыночке-террористе.

Напомним, еще в 2017 году Поплавская публично обвинила Украину в "убийстве мирного населения Донбасса". В частности, актриса назвала украинцев "ублюдками и тварями", которые "прицельно стреляют по жилым домам".

В 2022 году ее сын прошел обучение в Чечне и отправился в зону боевых действий снимать кино. Вернуться оттуда Клим уже не смог.

Как писал OBOZREVATEL, избавившись от одного сына, артистка решила направить энергию на публичную истерику из-за "предателей". Поплавская хочет, чтобы все россияне погибли от рук украинцев, а не только ее "добрый" сынишка.

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