Звезда ''Красной шапочки'' Поплавская, отправив сына на фронт, ''набросилась'' на россиян с нецензурной бранью. Видео

После того как российская актриса и звезда одноименного советского фильма "Красная шапочка" Яна Поплавская провела своего сына Клима убивать украинцев, она облила грязью всех соотечественников, которые поддерживают нашу страну. Путинистка вспомнила о предателях родины и "обласкала" актера Артура Смольянинова.

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Всю свою злость к россиянам она продемонстрировала в выпуске пропагандистского шоу на росТВ "Звезды против Зеленского – 3". Меньше всего повезло именно Смольянинову, который недавно получил почетный статус "иноагента" РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ходить по красным дорожкам, играть в наших кинолентах потрясающих бойцов. Вот Смольянинов, "9 рота", классный герой, сколько он проехал, сколько людей обнимало его, сколько людей говорило: "Парень – ты наш". А оказался не наш. Оказался г*овно. Г*овно ты, Смольянинов. Что же ты, милый, вот прямое обращение к тебе, не говорил 8 лет про тех детей в подвалах. С*ка ты. Что же ты об этом песни не пел, что же ты герой такой не пошел на фронт, а уехал в Латвию", – выдала Поплавская в телепрограмме.

Как отметил комментатор программы, ярая фанатка Путина вычеркнула из списка "порядочных людей" всех тех, кто позорно сбежал из России и теперь плюет в нее ядом. Также россиянка считает, что мужчины должны брать пример с ее сына и отправляться на передовую, отстаивать честь РФ.

"Шапка завидует действительно талантливым людям. Но выразить это может только в меру своих сил", "Красную шапочку в детстве не смотрел только из-за ее отвратительной рожи...", "Х*рово что ее волк не съел", "Красная шапочка постарела и стала злобной русской", "Звездный час красной шапки, ее фамилию практически никто не помнит, а вот Смольянинова знают все. Ну и кто "г*вно и с*ка"? Ответ очевиден", – оставили комментарии разозлившиеся пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Дмитрий Назаров стал получать угрозы от соотечественников после заявления о поддержке Украины. Артист все чаще сталкивается с гневными сообщениями "поклонников" из РФ, которые желают его семье смерти.

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