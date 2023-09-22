После того, как российская актриса и звезда одноименного советского фильма "Красная шапочка" Яна Поплавская провела своего сына Клима убивать украинцев, она ожидала поддержки и хвалебных од. Но вместо этого мама и ее сын-венкор столкнулись с безразличием и озлобились на россиян.

В новом интервью Поплавская поделилась, что ее кровинушка вернулся с фронта "другим человеком" и был удивлен, почему в тылу никто не величает его. Более того, москвичи ведут себя так, будто войны не существует (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Он очень изменился. Война очень меняет людей... Изменилась его реакция на происходящее здесь, на сытые города, на набитые рестораны", – выдала путинистка.

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Она пожаловалась, что россияне не ценят работу ее сынишки и считают военкоров небоеспособным бременем для оккупантов. Сама Поплавская оправдала Клима, заверив, что он тоже сидит в окопах и может пострадать или позорно погибнуть.

Львиную долю интервью Поплавская пыталась донести до общественности, что война коснется каждого, даже игнорируя аббревиатуру "СВО", которой россиян заставляют называть терроризм в Украине.

И она, и Клим систематически встречают соотечественников, которые не уважают оккупантов и не восхваляют их, а считают чернью и низшим классом общества. К такому, судя по всему, семья кровожадных пропагандистов была не готова.

К слову, пока Клим снимает лживое кино в Украине, его мать тратит энергию на призывы убивать украинцев и скандалы с выступившими против войны россиянами.

Напомним, еще в 2017 году Поплавская публично обвинила Украину в "убийстве мирного населения Донбасса". В частности, актриса назвала украинцев "ублюдками и тварями", которые "прицельно стреляют по жилым домам".

Как писал OBOZREVATEL, в 2022 году ее сын прошел обучение в Чечне и отправился в зону боевых действий снимать кино.

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