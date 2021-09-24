Звездные супруги с разницей в возрасте более 20 лет. Фото
Некоторые мужчины чувствуют себя молодыми, когда женятся на юных девушках. Порой кажется, что избранница является внучкой или дочкой для своего любимого. Новости об очередном браке с огромным разрывом в возрасте вызывают бурные обсуждения в соцсетях. Настолько популярной стала история о женитьбе 19-летней американки Одри Шайенн-Смайли Мун и 61-летнего Кевина. Родители юной девушки даже вызвали правоохранителей.
Знаменитые супруги доказывают, что любви все возрасты покорны. OBOZREVATEL рассказывает о звездных парах с разницей более 20 лет. Среди известных личностей есть и женщины, которые намного старше своих мужей.
Патрик Стюарт и Санни Озелл
Актер из киноленты "Люди X" Патрик Стюарт смог покорить сердце певицы Санни Озелл. Мужчина старше девушки на 37 лет. До встречи с нынешней любимой, Патрик был дважды женат и воспитывает двоих детей. В 2013 году они поженились, жениху было 72 года, а невесте 35.
Вуди Аллен и Сун-и Превен
Кинорежиссер Вуди Аллен женился на приемной дочери Сун-и Превен, когда ей было 22 года. До этого он жил с актрисой Мией Фэрроу, которая удочерила двух детей. Роман закончился, когда женщина узнала о его отношениях с дочерью. Вуди старше своей избранницы на 35 лет. Скандалы и осуждение общества не помешали их счастью.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс родились в один день 25 сентября, но с разницей в 25 лет. Однако это не помешало им построить прочную любвь, они вместе с 1998 года. По словам Дугласа, это была любовь с первого взгляда, он сразу понимал, что Кэтрин будет матерью его детей. Сейчас пара воспитывает двух общих детей Дилана и Кэрис.
Эммануэль и Брижит Макрон
Первая леди Франции Брижит старше Эммануэля Макрона на 25 лет. Президент встретил будущую жену в 15 лет в школе, где она преподавала. Общих детей у супругов нет, однако у Брижит есть трое детей от первого брака. Первый сын старше Эммануэля на два года, а со средней дочерью Макрон учился в одном классе.
Брюс Уиллис и Эмма Хемминг
Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хемминг в марте 2009 года. Голливудский актер старше Эммы на 23 года. Они воспитывают двух дочерей – восьмилетнюю Мейбел и шестилетнюю Эвелин. У 66-летнего Брюса есть еще трое детей от прошлого брака. Хемминг часто публикует счастливые семейные фотографии соцсетях.
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт сыграли свадьбу еще в 2010 году, до того они были вместе 8 лет. Голливудские актеры воспитывают усыновленного сына Лайама. 79-летний Харрисон старше жены на 22 года, у него также есть четверо детей от предыдущих женщин.
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