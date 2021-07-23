Повел в бар и завел роман: учитель женился на ученице, младше на 26 лет. Фото

49-летний учитель Гэвин Дансмюр женился на своей ученице – 23-летней Меган Рид – бросив жену. На сегодняшний день у счастливой пары двое детей, несмотря на то, что между ними разница в 26 лет.

Как оказалось, Гэвин и Меган завели отношения после того, как сходили отдохнуть в паб. Это произошло в августе 2015 года. В тот период мужчина преподавал в Академии Ларгс в Эйршире, на юго-западе Шотландии. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Гэвин пытался скрыть отношения со своей ученицей. Своему коллеге он рассказывал, что хочет нанять подростка в качестве няни для дочери. Затем пару заметили в одном из местных баров.

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Генеральный педагогический совет Шотландии заподозрил, что Гэвин также дважды занимался сексом с одной ученицей без ее согласия в период с 1991 по 1993 год. Также совет рассмотрит дело и в отношении Меган.

Отмечается, что расследование началось еще в 2018 году, но так и не завершилось. Очередное слушание запланировано на 26-30 июля, на котором будет решено, сможет ли Гэвин дальше преподавать.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер Британии Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс, женщине, которая моложе его на 23 года. Церемония состоялась в субботу, 29 мая, в Вестминстерском соборе.