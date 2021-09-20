19-летняя девушка вышла замуж за 61-летнего мужчину: как они живут. Фото

19-летняя американка Одри Шайенн-Смайли Мун завела роман с 61-летним мужчиной по имени Кевин. Родители девушки не одобрили их отношения и даже вызывали на мужчину полицию.

Несмотря на это, пара поженилась и сейчас они планируют завести ребенка. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

При первой встречи родителей Одри и ее возлюбленного Кевина они вызвали на него полицию. Но все же им удалось принять выбор дочери.

Как стало известно, Одри и Кевин познакомились на сайте знакомств в январе 2020 года. Несмотря на разницу в возрасте 42 года, девушку привлекло в мужчине то, что он был ветераном, работавшим в военной полиции.

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В июле 2020 года пара впервые встретилась и тогда же состоялся первый поцелуй. По их словам, это было любовь с первого взгляда. Они считают, что возраст не имеет значения, так как у них много общего и между ними глубокая связь.

"Наш первый разговор был о вооруженных силах, потом он спрашивал обо мне, и мы стали очень открытыми. Мы говорили обо всем. Кевин мне кажется очень красивым. Что делает наши отношения такими прекрасными и идеальными? Это наша постоянно растущая любовь друг к другу", – сказала Одри.

До встречи с Одри Кевин был женат на протяжении 19 лет и у него есть двое детей – 16 и 23 года. Его дети поддерживают новые отношения отца.

1 августа 2021 года пара поженилась в небольшой часовне в Неваде, США. Теперь они планируют построить большой дом, родить ребенка и жить счастливо.

"Он хочет быть отцом-домоседом и присматривать за нашим малышом пока я на работе, и он может заниматься своим хобби – деревообработкой. Кевин моя родственная душа. Мы искренне любим друг друга", – добавила Одри.

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