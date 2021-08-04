Женщина завела роман с лучшим другом своего сына: он младше на 29 лет. Фото

Англичанка Мэрилин Буттигиг влюбилась в лучшего друга своего сына – Уильяма Смита, когда ему было всего 16 лет. У пары разница в возрасте 29 лет и на сегодняшний день они счастливы в отношениях.

Они познакомились еще в далеком 2006 году и их жизнь кардинально изменилась. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Моя семья осуждала нас. Я тогда не хотела мешать жить Уильяму. Ему нужна была семья, а я больше не планировала рожать детей", – призналась Мэрилин.

По словам Уильяма, он с самого начала знал, что между ними есть что-то особенное и Мэрилин для него – женщина-мечта. Он отметил, что на 100% был готов к этим отношениям.

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В результате пара не теряла времени зря и быстро съехалась. Из-за этого шестеро детей Мэрилин "отреклись от нее", а Уильям не общается со своими родными.

К слову, Уильям сделал предложение руки и сердца Мэрилин в феврале 2009 года и через два месяца пара поженилась. Недавно влюбленные отпраздновали 12-ю годовщину свадьбы.

Они признались, что часто сталкивались с острой критикой на своем пути. Но несмотря на это, пара заявила, что критика сделала их отношения еще сильнее.

Сейчас Мэрилин и Уильям планируют накопить деньги, чтобы снять фильм о своей необычной истории любви.

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