'Слава Украине!' Звезда сериала 'Сверхъестественное', который якобы поддерживал Россию, расставил все точки над 'i'

Известный американский актер Джаред Падалеки, широкую известность которому принесла главная роль в культовом сериале "Сверхъестественное", поддержал наш народ, произнеся на украинском языке "Слава Украине". До недавнего времени позиция одного из "братьев Винчестеров" оставалась неоднозначной, а все из-за фейковых видео от россиян в соцсетях. Граждане страны-террористки так сильно хотели, чтобы любимый актер их поддержал, что прибегли к циничным лживым манипуляциям.

Между тем фандрейзинговая платформа UNITED24 напомнила о лаконичном, но столь содержательном и искреннем видеообращении Падалеки. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале платформы.

"Я – Джаред Падалеки. Я поддерживаю Украину. Слава Украине", – сказал на английском, а затем на украинском языке актер.

Вероятно, это обращение Падалеки записал ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ведь именно эти кадры можно увидеть в совместном видео всех иностранных звезд, поддерживающих наш народ в террористической войне. Тогда к записи ролика приобщились такие легенды как Роберт Де Ниро, Эмма Томпсон, Катрин Денев и многие другие кинематографисты и музыканты мирового уровня.

Действительно, долгое время позиция Джареда Падалеки оставалась неизвестной. А в российском TikTok в это время распространяли видео, где актер якобы выражает поддержку России.

Самое абсурдное, что в этом видео фигурирует еще один актер сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз, известный ролью Кастиэля. Актер не просто поддерживает Украину словесно, но даже приезжал в Киев уже после полномасштабного вторжения, а именно в конце мая 2023 года. Просмотрев соцсети кинозвезды создается впечатление, что он патриот Украины больше, чем некоторые украинцы. Однако обиженных россиян при создании фейковых видео это не останавливает.

Миша Коллинз – один из главных амбассадоров UNITED24, который своим примером вдохновляет весь мир поддерживать наш народ и не позволяет международной общественности забывать о войне.

Во время поездки в Киев Коллинз, в частности, сделал несколько снимков на фоне уничтоженных российскими обстрелами автомобилей, а его сообщение вызвало истерику у Z-патриотов.

Как писал OBOZ.UA ранее, Миша Коллинз воочию увидел ракетный удар Российской Федерации по Киеву. Звезда "Сверхъестественного" снял на свой телефон воздушную атаку, продемонстрировав очередное преступление армии оккупантов пяти миллионам своих подписчиков.

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