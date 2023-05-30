Звезда 'Сверхъестественного' Миша Коллинз приехал в Киев и довел до истерики россиян украинским флагом

Американский актер Миша Коллинз, наиболее известный ролью Кастиэля в сериале "Сверхъестественное", приехал в Киев. Он поддержал Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения и стал послом UNITED24. На днях кинозвезда и его коллеги по культовому сериалу довели до истерики россиян, сфотографировавшись с украинским флагом.

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Снимки с ж/д вокзала в Киеве появились в Telegram-канале UNITED24. Вместе с Коллинзом приехали футболист Андрей Шевченко, игравший на позиции нападающего за киевское "Динамо", и его сын (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Посмотрите, кто приехал! Да это наш посол Андрей Шевченко! И не один, а со старшим сыном Джорданом. Подождите, а кто это рядом? Да это же кинозвезда, американский актер, исполнитель главной роли в сериале "Сверхъестественное" Миша Коллинз! Приветствуем всех в Киеве", – говорится в посте.

Звезды приехали на поезде и уже успели сфотографироваться на вокзале.

Стоит отметить, что несколько дней назад Миша Коллинз поздравил Киев с днем рождения, а затем вместе со звездами "Сверхъестественного" поддержал Украину. Исполнители ролей Кроули, Бога, Ровены, Чарли, Архангела Михаила, сына Люцивера Джека и, конечно, Кастиэля позировали с украинским флагом.

Пост подписали: "Текущее настроение" на украинском языке. Под ним сразу дали о себе знать расстроенные россияне, обожавшие сериал.

Комментаторы обвинили звезд в том, что они "ничего не понимают", заявили, что им больно смотреть, как любимые актеры не поддерживают террористов, а некоторые даже попытались доказать, что "не все в РФ заслуживают осуждения".

Украинцы только посмеялись над разъяренными гражданами страны-агрессора и поблагодарили звезд за поддержку. Кстати, предки Миши Коллинза родом из Киевской области. Коллинз изучал в колледже украинскую политику и историю и даже несколько раз приезжал в Украину до полномасштабной войны.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 звездах, говорящих на украинском языке. Среди них не только Миша Коллинз, но и Вера Фармига, Кэтрин Винник и другие.

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