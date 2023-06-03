'Чувствовал сотрясающую силу взрывов': Миша Коллинз показал ракетную атаку на Киев и отправился разминировать Черниговщину

Американский актер Миша Коллинз, который недавно прибыл в столицу Украины и стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 в направлении "Гуманитарное разминирование", своими глазами увидел ракетный удар Российской Федерации по Киеву. Звезда "Сверхъестественного" запечатлел на свой телефон воздушную атаку, продемонстрировав очередное преступление кремлевского фюрера пяти миллионам подписчиков.

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Ролик знаменитость распространил в Instagram. Он отметил, что в ночь на 1 июня, как и многие киевляне, не смог сомкнуть глаз. Его поклонники написали в комментариях: они до сих пор не могут поверить в то, что в цивилизованном мире может происходить подобное (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я чувствовал сотрясающую силу взрывов в груди. В ходе этой атаки погибли три человека, в том числе ребенок", – прокомментировал Коллинз. Он также попросил включить звук, чтобы услышать ужасные звуки террора.

После чего голливудская звезда отправился в Черниговскую область, чтобы присоединиться к программе гуманитарного разминирования украинских территорий. Вместе с работниками ГСЧС он исследовал местность и убедился в том, какой огромный объем работы по разминированию ждет специалистов.

"Украинский специалист по разминированию, с которым я здесь гулял, еще год назад был водным энтомологом (изучал водяных жуков). У него двое детей. Он отложил свой микроскоп и взял в руки металлоискатель, чтобы помочь очистить землю от мин и боеприпасов", – рассказал Миша Коллинз.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что Миша Коллинз вызвал истерику у россиян, показавшись в самом сердце Киева. Его сфотографировали на фоне сгоревшей техники. Граждане соседней страны заявили, что разочарованы в артисте.

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