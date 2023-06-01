'Подсолнухи – символ надежды': Миша Коллинз показался на фоне сгоревшей техники и 'нарвался' на россиян. Фото

Американский актер и звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз, который стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 в направлении "Гуманитарное разминирование", собственными глазами увидел последствия российской агрессии. Знаменитость прогулялся по центру Киева и показал, что после себя оставил "русский мир".

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Новыми кадрами Коллинз поделился в Instagram. Его запечатлели на фоне сгоревших машин и противотанковых ежей в самом сердце столицы Украины. Россияне разгневались из-за новой публикации актера, оставив под постом множество абсурдных комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Уничтоженные российскими обстрелами автомобили. Подсолнухи – символ надежды", – подписал серию снимков американец. Украинцы отметили, что после визита голливудской звезды жители соседней страны долгое время не смогут прийти в себя. Они так же подчеркнули – нашу страну поддерживает весь мир, а РФ так и будет "на болотах".

Под публикацией артиста также читаем мысли разъяренных россиян: "Ну он и кринжует. Продался", "Обидно, конечно, за все это. Мне нравилась Украина, украинский язык, хотел посетить эту страну. Но сейчас я разочарован", "Мда, треш, и зачем лезть в политику? Не понимаю!", "Позорище такое поддерживать, Миша", "Сорян, отписка", "Пам-пам-пампам, а Миша дурачок".

К слову, Коллинз сказал, что для него является честью встретиться с Владимиром Зеленским и помогать Украине в такой непростой период. "Для меня честь стоять с президентом Украины и народом, но нам нужно, чтобы и вы были с нами. Люди продолжают спрашивать меня: "Что я могу сделать?" Это то, что мы все можем сделать. Пожалуйста, помогите нам разминировать гражданские районы Украины", – обратился он к своим подписчикам.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, какие звезды Голливуда посетили Украину во время полномасштабной войны. Они поддерживают наш народ с самого первого дня российской агрессии и призывают весь мир бороться со злом. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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