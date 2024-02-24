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Более 30 мировых звезд обратились к украинцам со словами поддержки во вторую годовщину российской агрессии. Видео

Михаил Левакин
Люди
1 минута
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Более 30 мировых звезд обратились к украинцам со словами поддержки во вторую годовщину российской агрессии. Видео

Более 30 мировых звезд обратились к украинцам со словами поддержки. Известные люди записали обращение к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в нашу страну.

Видео сделано глобальной инициативой по поддержке Украины United24 (т.е. Объединенные 24). В акции приняла участие самая известная часть послов проекта.

В частности, Украину поддержали:

  • актер Роберт Де Ниро
  • участники группы Imagine Dragons
  • лидер группы U2 Боно
  • актриса Катрин Денев
  • звезда "Звездных войн" Марк Гэмилл
  • актриса из "Викингов" Кэтрин Винник
  • актер и писатель Стивен Фрай
  • певец Брэд Пэйсли
  • актриса Эмма Томпсон
  • звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки
  • актер Марк Стронг
  • звезда "Властелина перстня" Вигго Мортенсен
  • актер и сценарист Пьер Ришар
  • актер, телеведущий и писатель Стивен Фрай
  • солист группы Bring Me The Horizon Оливер Сайкс
  • философ и публицист Бернар-Анри Леви
  • предприниматель Ричард Брэнсон
  • астронавт Скотт Келли
  • президент УАФ Андрей Шевченко
  • актер Миша Коллинз
  • философ Фрэнсис Фукуяма
  • и другие известные люди.

"Украина защищает не только себя, но и Европу и Запад в целом", – сказал Бернар-Анри Леви. "Если военный преступник Путин добьется успеха в своем незаконном аморальном вторжении в Украину, ни одна страна не будет в безопасности", – добавил Де Ниро.

Звезды отметили, что продолжают быть с нашей страной.

"Спасибо каждому, кто был с Украиной в течение этих двух лет. Спасибо каждому, кто остается с нами", – в свою очередь, отметили в United24.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитая украинская писательница и литературовед Оксана Забужко вошла в нынешнем году в состав жюри престижного международного конкурса Берлинале. Там европейские кинодеятели активно интересуются ее отношением к скандальному "украинскому режиссеру" Сергею Лозницу. Забужко задает другой вопрос: "Почему уроженец Беларуси, который прожил в Украине всего несколько лет, учился в Москве и эмигрировал в Германию, позиционирует себя "украинцем"?

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