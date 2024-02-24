Более 30 мировых звезд обратились к украинцам со словами поддержки во вторую годовщину российской агрессии. Видео
Более 30 мировых звезд обратились к украинцам со словами поддержки. Известные люди записали обращение к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в нашу страну.
Видео сделано глобальной инициативой по поддержке Украины United24 (т.е. Объединенные 24). В акции приняла участие самая известная часть послов проекта.
В частности, Украину поддержали:
- актер Роберт Де Ниро
- участники группы Imagine Dragons
- лидер группы U2 Боно
- актриса Катрин Денев
- звезда "Звездных войн" Марк Гэмилл
- актриса из "Викингов" Кэтрин Винник
- актер и писатель Стивен Фрай
- певец Брэд Пэйсли
- актриса Эмма Томпсон
- звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки
- актер Марк Стронг
- звезда "Властелина перстня" Вигго Мортенсен
- актер и сценарист Пьер Ришар
- актер, телеведущий и писатель Стивен Фрай
- солист группы Bring Me The Horizon Оливер Сайкс
- философ и публицист Бернар-Анри Леви
- предприниматель Ричард Брэнсон
- астронавт Скотт Келли
- президент УАФ Андрей Шевченко
- актер Миша Коллинз
- философ Фрэнсис Фукуяма
- и другие известные люди.
"Украина защищает не только себя, но и Европу и Запад в целом", – сказал Бернар-Анри Леви. "Если военный преступник Путин добьется успеха в своем незаконном аморальном вторжении в Украину, ни одна страна не будет в безопасности", – добавил Де Ниро.
Звезды отметили, что продолжают быть с нашей страной.
"Спасибо каждому, кто был с Украиной в течение этих двух лет. Спасибо каждому, кто остается с нами", – в свою очередь, отметили в United24.
Как сообщал OBOZ.UA, знаменитая украинская писательница и литературовед Оксана Забужко вошла в нынешнем году в состав жюри престижного международного конкурса Берлинале. Там европейские кинодеятели активно интересуются ее отношением к скандальному "украинскому режиссеру" Сергею Лозницу. Забужко задает другой вопрос: "Почему уроженец Беларуси, который прожил в Украине всего несколько лет, учился в Москве и эмигрировал в Германию, позиционирует себя "украинцем"?
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