Более 30 мировых звезд обратились к украинцам со словами поддержки во вторую годовщину российской агрессии. Видео

Более 30 мировых звезд обратились к украинцам со словами поддержки. Известные люди записали обращение к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в нашу страну.

Видео сделано глобальной инициативой по поддержке Украины United24 (т.е. Объединенные 24). В акции приняла участие самая известная часть послов проекта.

В частности, Украину поддержали:

актер Роберт Де Ниро

участники группы Imagine Dragons

лидер группы U2 Боно

актриса Катрин Денев

звезда "Звездных войн" Марк Гэмилл

актриса из "Викингов" Кэтрин Винник

актер и писатель Стивен Фрай

певец Брэд Пэйсли

актриса Эмма Томпсон

звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки

актер Марк Стронг

звезда "Властелина перстня" Вигго Мортенсен

актер и сценарист Пьер Ришар

актер, телеведущий и писатель Стивен Фрай

солист группы Bring Me The Horizon Оливер Сайкс

философ и публицист Бернар-Анри Леви

предприниматель Ричард Брэнсон

астронавт Скотт Келли

президент УАФ Андрей Шевченко

актер Миша Коллинз

философ Фрэнсис Фукуяма

и другие известные люди.

"Украина защищает не только себя, но и Европу и Запад в целом", – сказал Бернар-Анри Леви. "Если военный преступник Путин добьется успеха в своем незаконном аморальном вторжении в Украину, ни одна страна не будет в безопасности", – добавил Де Ниро.

Звезды отметили, что продолжают быть с нашей страной.

"Спасибо каждому, кто был с Украиной в течение этих двух лет. Спасибо каждому, кто остается с нами", – в свою очередь, отметили в United24.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитая украинская писательница и литературовед Оксана Забужко вошла в нынешнем году в состав жюри престижного международного конкурса Берлинале. Там европейские кинодеятели активно интересуются ее отношением к скандальному "украинскому режиссеру" Сергею Лозницу. Забужко задает другой вопрос: "Почему уроженец Беларуси, который прожил в Украине всего несколько лет, учился в Москве и эмигрировал в Германию, позиционирует себя "украинцем"?

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!