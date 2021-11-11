Звезда сериала 'Гром среди ясного неба' Пашков рассказал о голоде, простоях с ролями и безденежье. Интервью

На канале "Украина" стартовала премьера 16-серийной картины "Гром среди ясного неба". В центре сюжета – история красавицы Вали, которая чудом остается невредимой после нападения.

Одну из ролей в сериале сыграл популярный артист Александр Пашков. В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL актер рассказал не только о новой роли, но и о личном – воспитании четверых детей и трудностях актерской профессии.

– Александр, чем вас заинтересовала новая работа?

– Так получилось, что и роль мне подошла, и немного у героя было съемочных дней. Я тогда как раз снимался в Киеве в другом проекте, решил – почему не сыграть? В сериале очень много разных линий. Мой персонаж Федор любит одну из главных героинь, помогает ей с бизнесом. Он такой романтик.

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– Любовь у Федора неразделенная?

– Нет. Он ее делит. Но больше ревнует, чем делит.

– Вам самому такое качество как ревность присуще?

– Нет, я не ревнивец вообще. Зачем? Если ты ревнуешь, ну не живи с человеком. Возьми того, кого не будешь. Смысл жить с человеком и ревновать его каждый день?

– В одном из интервью вы рассказывали, что не отказываетесь ни от каких проектов. Что-то поменялось с тех пор, может, вы стали более избирательны?

– Вообще ничего не поменялось. Я постоянно работаю, поэтому, конечно же, не отказываюсь. Но я и тогда говорил, что плохого мне предлагать не будут. Вообще наша профессия – это такая рулетка, не знаешь, выстрелит или не выстрелит. Очень редко бывает, что режиссер или продюсер хочет именно тебя.

Ты постоянно ходишь на пробы, доказываешь каждый раз, что ты хороший артист. В нашем возрасте иногда даже обидно становится. Хочется сказать продюсерам – посмотрите фильмографию, у каждого за спиной более 150 картин, ну что еще можно доказать на пробах режиссеру? Просто откройте dreamcast и увидите, нужен вам этот артист или нет.

– В вашей карьере были серьезные простои?

– Каждый год. "Сенокос" заканчивается в конце ноября и начинается в середине апреля. Вот вся эта дырка в несколько месяцев – межсезонье, когда практически ничего не снимается. К этому нужно привыкнуть. И если у тебя нет спектаклей, то ты будешь в такой большой глубокой… Ну вы сами поняли, просто иначе это не назвать (смеется).

– Чем в это время обычно занимаетесь? Знаю, что многие артисты улетают отдыхать.

– Играю спектакли. Очень редко бывает, что улетаю куда-то на отдых. С нашей пандемией никуда особо не уедешь. До этого бывало, но редко. Куда ехать?

– Например, на Бали сейчас можно зимовать…

– Какой Бали? В Ярославль можно поехать к друзьям по любимым ресторанчикам. В разные хорошие места мы ездим каждые выходные, но это ведь не отдых.

– А что для вас отдых?

– Просто лениво валяться на берегу, как тюлень, греться, переворачиваться на солнце, спать, есть, пить. Вот это самый крутой для меня отдых. Последний раз отдыхал в Эмиратах, но это было еще в феврале прошлого года, как раз перед пандемией.

– Вы многодетный отец. Старшей дочке Алине уже 22 года. Чем она занимается?

– Она бросила ВГИК и сейчас занимается мультипликацией. Художник на вольных хлебах.

– Как вы отнеслись к тому, что дочка бросила учебу?

– Конечно, плохо. Я там рвал и метал. Но она уже сделала свой выбор, поэтому как бы я не хотел, чтобы она вернулась во ВГИК… Сейчас дети не спрашивают разрешения родителей, они просто берут и делают.

Это мы что-то спрашивали, а сейчас родители уже никакого отношения к этому не имеют. До подросткового возраста они тебя еще слушают, а как стукнуло 19-20 лет – это не ребенок уже, а жеребенок. Ему уже не укажешь, он сам еще может указать, как жить.

– Алина собирается получить другую специальность?

– Не знаю. Главное, что ей нравится то, чем она занимается. Если бы ее бросало из стороны в сторону… Например, начала одним заниматься – не получилось, ушла в другое. Нет у нее такого. Занимается мультипликацией, рисует, ей нравится.

А если надо будет ей это – может восстановиться во ВГИК и отучиться. Пусть ребенок побудет немножко самостоятельным, иногда это тоже нужно.

– А Федор закончил уже школу?

Нет, еще 3 класса – учиться и учиться.

– Он уже выбрал будущую профессию?

– Там тоже все сложно. Пока неизвестно кто чем будет заниматься. Трудно предугадать. Он многим интересуется – дизайном, в музыкалку ходит. Пусть сам выберет. Главное – ребенку не мешать, потому что направишь его на юриста, а он стал актером. Зачем он тогда учился юриспруденции столько лет?

– Дочка Ксения к чему тяготеет?

– Она танцует, ходит на английский. Общая образоваловка, обычные детские кружки. На космонавтику не ходит, они у меня гуманитарии. Детей-айтишников с интересом к майнингу криптовалюты и прочему у меня нет (улыбается).

– Младшая Варя занимается художественной гимнастикой. В школу хочет уже?

– Нет, ей пока и в садике хорошо. Я всегда говорил, что не надо родителям заставлять детей стать взрослее. Пусть побольше побудет ребенком. Некоторые родители с 5-6 лет детей в школу отправляют. Но зачем детство отбирать у ребенка? И так нагружают мамочки всякими кружками, чтобы у ребенка не то что свободного времени не было, а даже подумать о нем не было возможно.

Варя ходит на гимнастику, на соревнования ездит. Она одна из самых гибких девочек в своей группе, старается быть лучшей. Занимается года 2 уже. Подающая надежды, но это не значит, что она обязательно станет гимнасткой, просто для девочки, на мой взгляд, важно быть гибкой. Может она потом будет актрисой, но что сейчас загадывать?

– Вы бы хотели, чтобы дети стали артистами?

– Нет! Не желаю ни одному своему ребенку пережить то, что пришлось пройти мне, будучи артистом. Это очень тяжело. Ты можешь иметь диплом артиста и ни разу не войти в кадр или не выйти на сцену. Лотерея. У нас на курсе было 27 человек, сколько из них в профессии? Трое.

– А остальные чем занимаются?

– А кто его знает? Честно говоря, мне фиолетово. Просто зачем ты учился 4 года на актера театра, драмы и кино, если будешь сидеть в офисе и строчить брошурку? Ты тыкнулся, не пошло, ушел – все, морально сдох.

– Такое может быть в каждой профессии.

– Конечно. Но то, что пережил я, никому не пожелаешь. Безденежье, безработица, голод, одиночество. Все было, столько страстей, это ужасно. Чтобы мой ребенок пошел по моим стопам? Пусть лучше идет в клерки банковские, там и то больше денег получают. Станет старшим менеджером, а потом и руководителем банка. Все – карьера есть, деньги есть, жена или муж есть, курорты, вилла.

– За что же тогда любят актерскую профессию?

– Это ее любят со стороны. Никто не знает подноготную, как мы живем. И никто ее не расскажет, потому что там много всего. Это внешне она красивая и все радужно. А обратную сторону медали никто не видит. Ее даже не рассматривают, о ней даже не думают и не предполагают.

– Вы ведь тоже показываете только одну сторону?

– А мне зачем, чтобы всю знали? Пусть знают таким меня, как я есть – классным артистом, хорошим папой. Зачем людям знать, что происходит в моей жизни? Так-то у меня все хорошо – дети есть, профессия есть, жена есть. А о проблемах зачем рассказывать?

– С какой целью вы завели страницу в Instagram ? Это часть вашей профессии – быть публичным?

– А зачем люди странички открывают? Чтобы радовать других людей. Я ведь актер. Сначала открыл для себя, потом для друзей, сейчас для подписчиков. Это не то что я сел, составил бизнес-план, распилил все деньги мира и после этого открыл страницу. Я просто люблю радовать людей. Не только себя, но чтобы и другие посмеялись. Если у меня дома смешно, я хочу поделиться.

– Рекламу у вас часто заказывают?

– Бывает. Но в основном у меня неживые деньги, бартерные истории. Это сейчас более выгодно. Крупным блогерам выгоднее брать деньги, а мне больше подходит бартер.

– Отказываете кому-то?

– Конечно. Если продукт плохой, зачем брать? Грубо говоря, спички рекламировать не будешь.

– Получается, вам в доме спички не нужны?

– А зачем? В мире сейчас нерентабельны две вещи – производство спичек и космических челноков (смеется). А все остальное рентабельно!

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