'Крепостная' 3 сезон: как выглядят актеры в реальной жизни. Фото

1 ноября на телеканале СТБ стартовал 3 сезон сериала "Крепостная". Еженедельно, с понедельника по четверг в 20:15 на экраны выходит сразу по две серии.

Все актеры в кадре перевоплощаются с помощью эффектных нарядов: мужчины предстают с бакенбардами и в изысканных костюмах; женщины – в пышных платьях, корсетах и прическах с собранными волосами.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, как актеры "Крепостной" выглядят в жизни, без грима.

Актриса сыграла роль главной героини (крепостной) Екатерины Вербицкой. Девушка в жизни, как и экранная героиня, тоже выступает за натуральность: на красных дорожках, в телепрограммах и в повседневной жизни она почти не красится и выбирает простой стиль одежды.

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Этой актрисе досталась в сериале роль Ольги Родзевич, дочери киевского помещика. В повседневной жизни Алина, как и Ольга, почти не пользуется макияжем и имеет рыжие волосы теплог оттенка.

Анна сыграла в "Крепостной" Наталью Дорошенко, дочь богатого нежинского помещика Александра Дорошенко, а также вдову Григория Червинского. В жизни актриса предпочитает деловой стиль одежды и минимум макияжа с акцентом на губах или глазах.

Актриса снялась в роли Орыси, бывшей горничной Наталии Дорошенко. В отличие от экранной героини, Инна любит надевать смелые наряды и делает макияж с акцентом на губах.

Максим сыграл в сериале Андрея Жадана – мужа Екатерины Вербицкой и помещика, сумевшего выкупить себя из крепостничества. Актер в жизни имеет такую же прическу, как и его персонаж. В одежде предпочитает стиль кэжуал.

Наташе досталась роль актрисы нежинского театра и любимой Петра Червинского. В повседневной жизни она редко собирает волосы в тугой пучок или хвост. Чаще предпочитает более романтические образы – с завитыми или прямыми и распущенными волосами.

Наталья сыграла в "Крепостной" довольно смелую роль – владелицы киевского борделя Мадам Макарову. В жизни актриса очень отличается от экранной героини. Можно и не узнать, поскольку Наталья почти не красится, тогда как у Макаровой яркий макияж.

Актриса театра и кино, а также телеведущая Жураковская сыграла в сериале Павлину, кухарку в семье Червинских. В повседневной жизни Олеся любит наряды с глубоким декольте и яркие помады.

Слава снялась в роли Гали, прислуги в доме помещиков Червинских. Она, как и экранная героиня, за природную красоту: минимум косметики и классическая одежда.

Народный артист Украины сыграл в сериале богатого нежинского помещика Петра Червинского. В сериале актеру гримеры добавили усы и бакенбарды, тогда как в жизни Боклан бреется наголо. В гардеробе Станислава преобладает одежда делового стиля.

Актер сыграл кузнеца, бывшего крепостного Червинского. В сериале он носит многослойную одежду, а вот в Instagram мужчина часто публикует фото с обнаженным торсом.

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