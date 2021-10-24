Евгений Олейник рассказал о конфликтах на съемках и почему никогда не будет встречаться с актрисами. Эксклюзив

На канале "Украина" в ноябре состоится долгожданная премьера сериала "Детский телохранитель", где главную роль сыграл Евгений Олейник. 37-летний актер также запомнился украинскому телезрителю по мелодрамам "О чем не расскажет река", "Летний снег", "От любви до ненависти" и многим другим.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Олейник рассказал о самом неловком моменте, случившимся на съемках нашумевшего сериала, почему никогда не будет встречаться с актрисой и своих принципах, которые помогают в карьере.

– Расскажите о закулисье украинского кино. Вы сами выбираете, где сниматься, или вам подыскивает актуальные кастинги агент? Что происходит после кастинга?

– На 90% занимается моей работой мой агент. Но я могу отказаться от проекта, если он мне не нравится. После проб часто идут парные пробы с другими персонажами и затем – окончательное утверждение или неутверждение (смеется). Потом идет примерка костюмов, читка сценария и сами съемки.

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– Были какие-то смешные или неловкие моменты на съемках сериала "Детский телохранитель"?

– Я нечаянно нокаутировал каскадера. И мне было жутко стыдно и обидно! Ибо такое недопустимо! Техника боя в кино в корне отличается от боевой. Но на каком-то дубле, стараясь сделать бой лучше, я забыл, что "лучшее – враг хорошо" и начал ускоряться в ударах.

В какой-то момент сработала инстинктивно "боевая" техника, и я нанес четкий и акцентированный удар локтем в подбородок. В реальной жизни – это страшный удар. Мой партнер рухнул. Благо для меня, парень был профессионал и, к тому же, действующий боец. И отличался очень добрым характером.

Он пришел в себя и сдерживая ярость, встал и ушел на время из кадра… А я остался, ощущая себя неуклюжим дебилом… И у меня дрожали руки…

У меня не было таких ситуаций – я всегда очень бережно отношусь к партнерам. Потом мы с ним сдружились. И я этому очень рад. А вообще, я считаю, что самая сложная, опасная и недооцененная работа у каскадеров. Это факт.

– Были ли у вас ссоры с другими актерами на съемочной площадке?

– Ссор в кино особо нет между коллегами. Все знают, зачем приходят на площадку, и, если ты профессионал, то решишь возможный намечающийся конфликт с коллегой словами. К тому же, рядом всегда режиссер, за которым "последнее слово".

Плюс, мы все знаем, что занимаемся в кино любимым делом и за хорошие деньги – к чему смориться? Бывают, конечно, исключения, но они чаще относятся к актерам массовых сцен или актерам эпизодов.

Там встречаются неадекваты, которые из-за определенной несостоятельности в профессии могут провоцировать конфликты. Но такие быстро попадают в "черный список", и на этом их работа в кино заканчивается.

– В одном из интервью вы упомянули, что ни за что не будете заводить роман с коллегами. Почему так?

– Романы на работе… Для меня отношения – это серьезно. Вот начнется роман, а вдруг пойдет что-то не так? Как потом вместе работать? В этом плане женщины более мстительны, чем мужчины. Поверьте, я знаю, о чем говорю… (смеется).

К тому же, есть риск, что твоя избранница будет играть роль не только в кадре, но и в спальне с тобой. Не хотелось бы.

– А какой должна быть ваша идеальная спутница жизни?

– Она должна быть моей. Моя женщина. Это не объяснишь. Это всегда чувствуешь. Нет тут характеристик.

– Ваши первые роли в кино были эпизодическими: громила, охранник, бандит... Вы хотите сменить этот образ на какой-то другой? Если да, то какую роль вы хотели бы сыграть?

– Даже роли бандитов и громил могут быть очень глубокими и яркими. Вспомните бандитский сериал "Бригада" или фильмы Джейсона Стэйтема. Он же громил играет в основном.

Вопрос к качеству кино и к глубине роли. Хотелось бы учувствовать в качественных проектах и создавать глубоких персонажей.

А вообще, как бывший боксер, мечтаю сыграть в спортивной драме про Большой Ринг… И исторические проекты мне безумно нравятся – люблю оружие (улыбается).

– Бывало такое, что вы не могли выйти из роли приходя домой после съемок?

– Не бывает такого. Я после смены с радостью сбрасываю образ. Ибо самое страшное для меня – потерять себя настоящего. Хороший актер играет в кадре и на сцене. А в жизни главное – искренность.

– Вы хотели бы сниматься за границей? Если да, с какими мировыми звездами мечтали бы сняться?

– Конечно, хотел бы. С Эмилией Кларк. Даже молчаливую роль. Я просто бы имел возможность сказать ей, что она прекрасна (улыбается). А так каждый актер мечтает сняться в топовых зарубежных проектах. И не важно, кто там будет играть. Мечта – сериал "Экспансия" или "Пацаны".

– Вас не пугает титул секс-символа украинского кино и стремительно растущая популярность?

– Я про этот титул у себя еще не слышал (смеется). Популярность – это признак профессионализма. Ее рост, как и рост гонораров, это хорошо.

А вообще, я больше обращаю внимание на оценку творческих людей. Мне всегда важно было быть в первую очередь хорошим и разноплановых актером.

– Еще в одном интервью вы говорили, что во время локдауна несколько месяцев сидели без работы. Вы тогда не задумывались о том, чтобы бросить актерскую карьеру?

– Я часто задумываюсь, что возможно занят не своим делом, что нужно бросать и что не так я и хорош. Это особенность профессии. До карантина я, как театральный продюсер, занимался созданием и прокатом антрепризных спектаклей. Думал иногда, что после карантина лучше сосредоточусь на этом направлении… Разные мысли были.

– Поделитесь вашим персональным секретом успеха. Какие привычки помогают вам больше всего в жизни и карьере?

– Я немного фанатик. Нужно выбрать свою большую цель и фанатично к ней идти. Это главное. Даже когда не верит в тебя никто. Даже когда почти нет шансов. Плевать. Иди. Ползи. Отдыхай, но потом опять карабкайся. Получится. "Каждому воздается по Вере его". Это первое и главное.

Второе – не ныть. Уныние – страшный грех. Не можешь улыбаться – оскалься и иди. И адаптироваться. Человек не животное, нам легче учиться, адаптироваться и улучшать себя.

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