"Гром среди ясного неба": что известно о сериале и актерах. Трейлер

На ТРК "Украина" состоялась премьера украинского сериала "Гром среди ясного неба". Мелодрама от режиссера Александра Мохова, которая вышла на телеэкранах 8 ноября 2021 года, рассказывает о жизни молодой девушки Вали и парня Алексея, который спас героиню от насильника.

OBOZREVATEL предлагает узнать подробности о новой кинокартине и ее сюжете, а также посмотреть трейлер. Отметим, что история "Грома среди ясного неба" разворачивается в 16 сериях продолжительностью по 45 минут (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Многосерийный фильм полон интриг и загадок, а зрители будут наблюдать за увлекательным развитием отношений между большим количеством героев.

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В сериале сыграли актеры Александр Константинов, Марина Митрофанова, Вахтанг Беридзе, Ксения Лукьянчикова, Александр Пашков, Анастасия Масленникова, Кирилл Дыцевич и другие.

Сценарий написали Елена и Анна Арбузовы, а продюсерами выступили Павел Карван, Виктория Корогод, Ирина Черняк и Валентин Опалев.

Алексей попал в на скамью подсудимых после того, как стал случайным спасителем незнакомки – Валентины. Девушку пытались изнасиловать, а мужчина, не рассчитав сил, убил преступника.

Испуганная Валя в шоковом состоянии убежала с места преступления, не успев рассмотреть, кто ее спас.

После выхода из тюрьмы в жизни Алексея происходят новые потрясения, а кроме того, судьба снова сводит его с Валентиной.

Трейлер сериала "Гром среди ясного неба":

Как писал OBOZREVATEL, ранее сериал "Моя улюблена Страшко" (1+1) продлили на второй сезон. О том, что будет в продолжении украинской "Кати Пушкаревой", читайте по ссылке.