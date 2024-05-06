Голливудская актриса Эмили Блант рассказала, насколько ужасно к ней на кастинге относился российско-американский режиссер Андрей Кончаловский, муж известного горе-повара Юлии Высоцкой. Звезда оскароносного фильма "Оппенгеймер" к тому времени, а это 2002 год, подавалась на роль молодой любовницы короля Генриха II в фильме "Лев зимой".

Она призналась, что испытывала унижение и ненависть к себе, а роль так и не сыграла. На ее месте тогда оказалась, как это ни странно, жена Кончаловского Высоцкая. Как пишет The Sun, режиссер-украинофоб специально сбивал актрису, которая в то время только начинала свою карьеру.

"Он был очень жесток на прослушивании и любил меня сбивать по несколько раз. Это была очень женоненавистническая атмосфера, и я просто помню, как чувствовала себя оболочкой той, какой была. Этот кастинг остался в памяти для меня как ужасный, потому что ты просто чувствуешь себя униженной", – призналась звезда.

Что интересно, Кончаловский для нее, вероятно, был настолько неинтересен, что Блант даже не смогла вспомнить его имя на мероприятии американского фонда поддержки актеров.

"Я должна просто сказать, что он был подлым. Это действительно ужасно. Конечно, мы [актеры] не всегда невозмутимы. Вы собираетесь нанести вред своим чувствам – так оно и происходит. В этой работе иногда есть элемент жизни в окопах. Это может быть болезненно и это может быть так же красиво, как и больно. И я была к этому готова. Иногда в этой работе есть элемент подготовки к атаке, но это было самым неприятным моментом", – отметила Эмили Блант.

Напомним, Андрей Кончаловский поддержал войну в Украине, а сам развивает свою карьеру частично – в Голливуде, частично – в России. Что интересно, он называл диктатора Владимира Путина храбрецом, который не побоялся бросить вызов "главному мировому злу", у которого режиссер зарабатывает деньги, – Америке. По словам Кончаловского, за последние 60 лет нашлось всего несколько человек, которые "решились попробовать покончить с властью американского доллара", и, конечно, одним из них является сам Путин.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший режиссер "Ералаша" в 2023 году ушел воевать против Украины, а недавно даже получил медаль "За спасение погибавших". Таким методом он попытался спастись из СИЗО, где просидел 2 года за развращение несовершеннолетних и изнасилование 13-летнего мальчика.

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