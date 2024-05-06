Бывший режиссер 'Ералаша', изнасиловавший 13-летнего мальчика и ушедший воевать против Украины, получил медаль от Путина

Российский режиссер программы "Ералаш", а затем и заключенный Илья Белостоцкий получил медаль "За спасение погибавших" от диктатора Владимира Путина. Осенью 2023 года он пытался спастись от СИЗО, в который попал за развращение 13-летнего мальчика, и по собственному желанию отправился воевать против украинцев на фронт.

Сейчас мужчина счастлив, потому что "больше не зек", хотя на момент подписания контракта с Минобороны РФ ему оставалось отсидеть 2,5 года с якобы 4,5 года. Белостоцкий заявил пропагандистским медиа, что все обвинения с него сняли после получения медали и того, как он якобы спас от гибели командира.

"Указом президента я был награжден государственной наградой – медалью "За спасение погибавших". По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость. Я не знаю, что именно написано в представлении к награде, ведь я рядовой, нам мало что показывают. Если мне дадут отпуск, я приеду в расположение нашей части в России, там есть приказ о награждении, тогда узнаю точно. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти – отныне я больше не зек", – похвастался он.

Бывший режиссер любимой когда-то среди украинцев программы выполняет роль боевого медика на фронте, то есть, вероятно, оружие в руках не держит. Сам он в шоке от числа раненых и погибших россиян. Белостоцкий рассказал росмедиа, что в самой первой боевой задаче через его медпункт прошло более 300 человек, однако неизвестно в каком состоянии: мертвыми или на грани смерти.

Напомним, педофил заявлял, что пошел воевать против Украины не для того, чтобы отмыть свою репутацию и убежать от серых холодных стен СИЗО, а чтобы быть хоть где-нибудь нужным для своего народа. Более того, убивать он пошел не по "патриотичным" мотивам, а чтобы "ответить гадам, которые отправили его за решетку".

Отправили Белостоцкого за решетку после того, как "поймали" на изнасиловании 13-летнего мальчика в квартире режиссера, а затем в ходе расследования нашли еще и видеоматериалы с развращением других несовершеннолетних детей. Педофил все обвинения отвергал, а потом это делали и родители потерпевшего ребенка.

Мама мальчика заявила росмедиа, что не собирается мешать процессу "освобождения" из СИЗО. Она не имеет претензий к Илье Белостоцкому и против выдвижения обвинений.

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