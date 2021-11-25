Знаменитости, публично отказавшиеся от статуса 'секс-символа'. Фото

Не всем звездам нравится, что их называют "секс-символами". Они это аргументируют тем, что такой "статус" мешает людям видеть в артистах многогранных личностей, обладающих талантами, а не только привлекательной внешностью. Есть и такие знаменитости, которых сначала вдохновляло это звание, а затем утомило.

Например, певицу и актрису Дашу Астафьеву из-за ее фотосессий для Playboy, поклонники и СМИ окрестили "украинским секс-символом". Едва ли не все ее видео, фото и сцены из фильмов имеют сексуальный подтекст.

В полуфинале шоу "Танці з зірками" артистка сообщила о намерении участвовать в проекте в следующем году: "Так сложилось, что меня многие считают раскрепощенной, стервой, что я могу показывать только грудь и ягодицы. Проект – прекрасная возможность развеять стереотипы о том, как тебя воспринимает страна".

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Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, какие еще звезды не хотят быть секс-символами и что стало причиной такого решения.

Когда Скарлетт стала всемирно популярна, ее неоднократно признавали самой сексуальной актрисой Голливуда. И звезда не была против этого звания, поскольку оно хорошо поднимало ее самооценку.

Но после того как Йоханссон исполнилось немного за тридцать, она осознала, что ничего не изменилось. В ней фанаты видели больше полногрудую женщину, а не талантливую артистку. Это ее стало беспокоить, о чем звезда рассказала в одном из интервью: "Я уже не хочу так. Мне действительно нравилось быть привлекательной и желанной для зрителей, но я не хочу застревать в этом амплуа навсегда".

Эту американскую актрису стали называть в СМИ секс-символом после ее съемок в фильме "Город грехов". Тогда Джессику часто приглашали быть моделью в пикантных фотосессиях. Саму звезду это раздражало: "Я помню первую съемку, где должна была позировать определенным образом. Я тогда подумала: "Ну да, конечно! Мне – 19, и я – целомудренная. Я даже не знаю, что от меня хотят". Это было очень странно.

Киану в 1994 году снялся в фильме "Скорость", после чего у него появились миллионы фанаток со всего мира. Это настолько не понравилось актеру, что он сделал все возможное, чтобы "стереть" образ сексуального героя. В одном из интервью он прокомментировал это так: "Я ненавижу термин секс-символ. Я вообще не считаю себя таковым. И не выгляжу как секс-символ".

Меган часто надевает откровенные и сексуальные наряды. Казалось бы, звезде нравится, что в СМИ ее называют секс-символом. На самом же деле ее беспокоит то, что всех интересует исключительно внешность: "Этот статус поглощает все остальные части моей личности. Это меня словно обесценивает. Я становлюсь никем – просто образом и картинкой".

На концертах этого артиста собираются целые армии фанаток, готовых ради Гарри буквально на все. Реакция звезды на это неоднозначна: с одной стороны он продолжает немного флиртовать с поклонницами, а с другой – он испытывает дискомфорт. Звезда комментирует это так: "Это действительно неудобно. Настолько, что я стараюсь о статусе секс-символа почти не думать".

Анализируя киноленты, где снималась Мэрилин, кажется, ей нравилось быть сексуальной и кокетливой. Но при жизни Монро относилась к своей популярности и статусу секс-символа с меньшим энтузиазмом, чем может показаться. Однажды она сказала: "Я никогда не понимала, что значит быть секс-символом. Дело в том, что секс-символ неофициально становится вещью/предметом. Я просто ненавижу быть предметом".

Еву прозвали одной из самых сексуальных звезд Голливуда сразу после съемок в фильме "Тренировочный день". Такая популярность ей не понравилась и даже испугала: "Я устала, что меня постоянно считают сексуальной. Я позволила этому "ярлыку" стать определяющим в работе. Но это стало для меня ограничением. Сексуальность – это не вся моя личность, а лишь небольшая ее часть".

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