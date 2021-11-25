Знаменитости, публично отказавшиеся от статуса "секс-символа". Фото

Дария Скуб
Люди
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Знаменитости, публично отказавшиеся от статуса 'секс-символа'. Фото

Не всем звездам нравится, что их называют "секс-символами". Они это аргументируют тем, что такой "статус" мешает людям видеть в артистах многогранных личностей, обладающих талантами, а не только привлекательной внешностью. Есть и такие знаменитости, которых сначала вдохновляло это звание, а затем утомило.

Например, певицу и актрису Дашу Астафьеву из-за ее фотосессий для Playboy, поклонники и СМИ окрестили "украинским секс-символом". Едва ли не все ее видео, фото и сцены из фильмов имеют сексуальный подтекст.

В полуфинале шоу "Танці з зірками" артистка сообщила о намерении участвовать в проекте в следующем году: "Так сложилось, что меня многие считают раскрепощенной, стервой, что я могу показывать только грудь и ягодицы. Проект – прекрасная возможность развеять стереотипы о том, как тебя воспринимает страна".

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Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, какие еще звезды не хотят быть секс-символами и что стало причиной такого решения.

1. Скарлетт Йоханссон

Когда Скарлетт стала всемирно популярна, ее неоднократно признавали самой сексуальной актрисой Голливуда. И звезда не была против этого звания, поскольку оно хорошо поднимало ее самооценку.

Скарлетт Йоханссон сначала нравилось звание "секс-символ", но со временем надоело.

Но после того как Йоханссон исполнилось немного за тридцать, она осознала, что ничего не изменилось. В ней фанаты видели больше полногрудую женщину, а не талантливую артистку. Это ее стало беспокоить, о чем звезда рассказала в одном из интервью: "Я уже не хочу так. Мне действительно нравилось быть привлекательной и желанной для зрителей, но я не хочу застревать в этом амплуа навсегда".

2. Джессика Альба

Эту американскую актрису стали называть в СМИ секс-символом после ее съемок в фильме "Город грехов". Тогда Джессику часто приглашали быть моделью в пикантных фотосессиях. Саму звезду это раздражало: "Я помню первую съемку, где должна была позировать определенным образом. Я тогда подумала: "Ну да, конечно! Мне – 19, и я – целомудренная. Я даже не знаю, что от меня хотят". Это было очень странно.

Джессику Альбу раздражает звание "секс-символ".
3. Киану Ривз

Киану в 1994 году снялся в фильме "Скорость", после чего у него появились миллионы фанаток со всего мира. Это настолько не понравилось актеру, что он сделал все возможное, чтобы "стереть" образ сексуального героя. В одном из интервью он прокомментировал это так: "Я ненавижу термин секс-символ. Я вообще не считаю себя таковым. И не выгляжу как секс-символ".

Киану Ривз не считает себя сексуальным.
4. Меган Фокс

Меган часто надевает откровенные и сексуальные наряды. Казалось бы, звезде нравится, что в СМИ ее называют секс-символом. На самом же деле ее беспокоит то, что всех интересует исключительно внешность: "Этот статус поглощает все остальные части моей личности. Это меня словно обесценивает. Я становлюсь никем – просто образом и картинкой".

Меган Фокс считает, что ярлык "самая сексуальная" обесценивает артиста.
5. Гарри Стайлс

На концертах этого артиста собираются целые армии фанаток, готовых ради Гарри буквально на все. Реакция звезды на это неоднозначна: с одной стороны он продолжает немного флиртовать с поклонницами, а с другой – он испытывает дискомфорт. Звезда комментирует это так: "Это действительно неудобно. Настолько, что я стараюсь о статусе секс-символа почти не думать".

Гарри Стайлс стесняется звания "секс-символ".
6. Мэрилин Монро

Анализируя киноленты, где снималась Мэрилин, кажется, ей нравилось быть сексуальной и кокетливой. Но при жизни Монро относилась к своей популярности и статусу секс-символа с меньшим энтузиазмом, чем может показаться. Однажды она сказала: "Я никогда не понимала, что значит быть секс-символом. Дело в том, что секс-символ неофициально становится вещью/предметом. Я просто ненавижу быть предметом".

Мэрилин Монро считала, что звание "самая сексуальная" означает быть предметом.
7. Ева Мендес

Еву прозвали одной из самых сексуальных звезд Голливуда сразу после съемок в фильме "Тренировочный день". Такая популярность ей не понравилась и даже испугала: "Я устала, что меня постоянно считают сексуальной. Я позволила этому "ярлыку" стать определяющим в работе. Но это стало для меня ограничением. Сексуальность – это не вся моя личность, а лишь небольшая ее часть".

Ева Мендес против того, чтобы ее называли "секс-символом".

Ранее OBOZREVATEL писал:

звездыГолливудКрасотаЕва МендесДаша АстафьеваСкарлетт ЙоханссонМеган ФоксКиану РивзМэрилин МонроДжессика Альба