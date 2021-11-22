Астафьева и 'Холостяк' Заливако: кто может стать участником 'Танці з зірками-6'. Видео

Впервые за всю историю проекта "Танці з зірками" зрители сами могут выбрать знаменитостей, которые будут танцевать в следующем сезоне. Сексуальная модель и певица Даша Астафьева стала одной из претенденток. В воскресенье, 21 ноября, она исполнила на главном паркете страны страстный пасодобль.

За возможность танцевать в прямом эфире телеканала 1+1 также поборолись Женька из "Сватов", актриса Анна Кошмал и "Холостяк" 11 сезона Михаил Заливако. OBOZREVATEL собрал выступления всех претендентов в одном материале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

1. Михаил Заливако

Видео дня

Первым потенциальным участником шестого сезона стал бизнесмен Михаил Заливако. Вместе со своей невестой и победительницей проекта "Холостяк" Анной Богдан он появился в 9 выпуске шоу. Пара покорила зрителей и членов жюри чувственным фристайлом, который влюбленные готовят к своей свадьбе.

2. Анна Кошмал

Любимица публики 27-летняя актриса Анна Кошмал появилась на экранах в 10 выпуске вместе со своим партнером, хореографом Александром Прохоровым. Они исполнили эмоциональное танго. Фанаты поддержали артистку в соцсетях, написав, что будут болеть за звезду, если именно она попадет в новый сезон "танцев".

3. Даша Астафьева

Украинская певица Даша Астафьева в 12-м эфире проекта призналась, что "танцевать любит так же, как заниматься сексом". Знаменитость рассказала, что давно мечтала об участии в шоу. К эфиру она готовилась всего два дня. Вместе с опытным хореографом Антоном Нестерко они исполнили на проекте огненный пасодобль, который получил похвальные комментарии от судей. Жюри отметили, что звезде Playboy очень повезло с партнером.

Астафьева, по всей видимости, и сама в восторге от Нестерко. Во время репетиций она так отзывалась о танцоре: "Мы как два тигра в клетке. Меня это настолько возбуждает и заводит... Антон строгий тренер. Он тиран. Но кто сказал, что я не люблю тиранов?"

Как писал OBOZREVATEL: