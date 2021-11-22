Шварценеггер, Лоу, Бекхэм: как выглядят самые красивые сыновья звезд. Фото

22 ноября – Международный день сына. В этот день стоит вспомнить самых красивых сыновей знаменитостей. Их уже с детства учат позировать перед камерами. В результате малыши привыкают быть в центре внимания, а став взрослыми часто идут по "карьерным" стопам родителей.

Молодое поколение красавцев из подборки OBOZREVATEL вот-вот составит родителям конкуренцию по популярности. Узнайте, кто из сыновей уже переплюнул по красоте своих звездных пап и мам.

Патрик – сын "Терминатора" Арнольда Шварценеггера. Парень перенял у папы прекрасные внешние данные и талант в актерстве. В подростковом возрасте он создал свою линию одежды, а часть вырученных денег отправил в благотворительные фонды. Также Патрик совмещает работу актера и модели.

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Сын герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин с детства активно участвует в официальных мероприятиях своей семьи. Еще до своего рождения мальчик получил титул самого известного ребенка в мире, а год назад один из глянцевых журналов добавил принца Джорджа в список самых стильных мужчин страны.

Флинн – сын красавца-актера Орландо Блума, а также супермодели и "ангела" Victoria's Secret – Миранды Керр. Неудивительно, что мальчик уже с детства влюбляет в себя девушек.

Родители Ромео – английский футболист Дэвид Бекхэм, мама – британская модель, актриса и дизайнер Виктория Бекхэм. Парень взял от своих звездных родителей самые лучшие черты. Он, как и папа, увлекается спортом: с детства профессионально играет в теннис.

Пресли родился в семье супермодели Синди Кроуфорд и ресторатора Рэнди Гербера. В молодости папа мальчика был манекенщиком, поэтому Гербер младший решил тоже стать моделью. В свои 22 года он подписал контракты с Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Balmain и Moschino. Кроме того, активно снимается на неделях моды рекламных компаний.

Это сын всемирно известных актеров Пирса Броснана и Кили Шэй Смит. Он тоже, как и родители, решил покорить своей игрой кинематограф. Дилан уже снялся в культовых картинах "Отравленный рай" (2018) и "Клуб молодых мотиваторов" (2018). Кроме того, юноша занимается моделингом, поет в группе "Raspberry Blonde" и сотрудничает с брендами YSL и Burberry.

Рафферти – сын актера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост. Мужчина решил сниматься в кино, как и его родители. Он уже сыграл роли в лентах" Контракт", "Потрошители" и "Афера Оливера Твиста". Дополнительно звездный сын занимается моделингом и играет в группе "Outer Stella Overdrive".

От выразительного взгляда малыша сложно оторваться. Такую яркую внешность он получил от своих родителей: папа – звезда сериала "Беверли-Хиллз" Брайан Остин Грин, а мама – одна из самых красивых актрис современности – Меган Фокс.

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