Самые красивые девочки в мире повзрослели: как они выглядят сейчас. Фото

Фото этих милых девочек до сих пор вирусятся в сети, хотя они уже давно выросли и стали известными моделями, актрисами и блогерами с многотысячной армией фолловеров.

Они с самого детства зарабатывали миллионы и купались в роскоши благодаря своей внешности. OBOZREVATEL узнал, как сейчас выглядят самые красивые девочки в мире, покорившие мир моды в первые годы своей жизни.

Тилан Блондо

Француженка Тилан Блондо сделала первые шаги в модельной карьере еще в 4 года. Благодаря этому, к своим 20 годам девушка стала мировой топ-моделью. Все стилисты и фотографы утверждают, что у Тилан идеальные черты лица.

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Кристина Пименова

Российская модель и актриса Кристина Пименова начала свою карьеру в три года. Уже тогда ей предлагали контракты с известными брендами и съемки в рекламных фотосессиях. Сейчас девушке 15 лет. Она совмещает учебу в школе в Лос-Анджелесе с работой в модельном бизнесе.

Маккензи Фой

Американская модель и актриса Маккензи Фой с детства играла в кино, но сейчас предпочла модельную карьеру. 20-летняя красавица сотрудничает со многими известными брендами и обожает конный спорт.

Ланея Грейс

Американка Ланея Грейс очаровывала своей красотой всех фотографов и дизайнеров, никто не мог устоять перед ее обаянием. У девочки уже в 3-летнем возрасте умело получалось позировать перед камерой. Сейчас ей 17 лет, она активно занимается моделингом и ведет блог в Instagram.

Анастасия Безрукова

Россиянка Анастасия Безрукова прославилась как "девочкой с лицом ангела". Сейчас 17-летняя модель пытается построить карьеру в кино, на ее счету уже несколько главных ролей.

Лили Чи

Лили Чи часто сравнивают с Золушкой. Девочка жила в Нью-Йорке и даже не мечтала стать известной. Лили заметил модельный агент и она сразу же привлекла внимание многих дизайнеров. 18-летняя юная модель стала лицом многих брендов и до сих пор работает моделью.

Анастасия Князева

Российскую юную модель и телеведущую Анастасию Князеву признали самой красивой девочкой в мире. Впервые она снялась в рекламе одежды в 2,5 года. Сейчас Анастасии 10 лет, она ведет детское ток-шоу на телевидении и продолжает модельную карьеру. На ее странице в Instagram более миллиона подписчиков.

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