Журналистка, записавшая интервью с Винником, попала в ДТП перед встречей с артистом в Германии. Видео

На днях в сети появился тизер первого за время полномасштабной войны интервью "пропавшего" украинского певца Олега Винника, который сейчас проживает в Германии. Автором эксклюзивного материала стала Виктория Курочка. Журналистка рассказала подписчикам, что перед встречей с артистом попала в серьезное ДТП.

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Разговор с Винником, который больше года совсем не выходил на связь с фанатами, будет обнародован на YouTube-канале КРП ("Крупным планом"). Тем временем интервьюерша поделилась в своем TikTok видеокадрами с места аварии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как рассказала журналистка, она с командой пересекли границу и остановились в Люблине переночевать, а утром на трассе их машина на скорости столкнулась с другим авто.

Курочка в слезах записала видеообращение к фолловерам: "Кто-то, кажется, родился в рубашке. Вторая машина только что лежала на крыше, но, к счастью, все целы. Но я вам скажу, что опыт попасть в ДТП в Польше такой себе".

Накануне выхода эксклюзивного интервью к соцсетям журналистки приковано особенно повышенное внимание. Меньше чем за сутки видео о ДТП посмотрело около 25 тысяч человек (на момент написания новости). В комментариях зрители призвали Викторию беречь себя и быть более осторожной.

Отметим, в первом за время полномасштабной войны интервью певца, судя по тизеру, он ответит на вопросы о войне, своей болезни и личной жизни. Когда выйдет материал и другие подробности – узнайте по ссылке здесь.

В сети стали появляться первые эксклюзивные фрагменты из интервью. Так, певец уже успел рассказать, почему больше года не выходил на связь с поклонниками в соцсетях, а также эмоционально ответил на вопросы о своем молчании.

Добавим, что внезапное исчезновение Винника из инфопространства дало толчок слухам о его болезни. Ранее фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно лишь то, что от болезни артист лечится в Германии.

В Берлине, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтёрскую деятельность он получил две награды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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