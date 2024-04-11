'Жизнь будет такой, какой вы ее создадите'. Звезда 'Назад в будущее' прокомментировал неизлечимый диагноз, который ему поставили 33 года назад

Известный голливудский актер Майкл Джей Фокс, известный по фильмам "Назад в будущее", "Американский президент" и сериалом "Семейные узы", уже 33 года борется с неизлечимой болезнью Паркинсона. Мужчине в 1991 году врачи спрогнозировали 10 лет более-менее нормального функционирования, но он до сих пор пытается контролировать свое состояние и считает, что собственное здоровье только в своих руках.

Болезнь Паркинсона поражает нервную систему человека, поэтому он не может полностью контролировать свои движения. Как рассказал 62-летний актер в интервью People, в 2000 году он создал Фонд Майкла Джея Фокса по исследованию болезни Паркинсона, занимающегося поисками лекарств против недуга.

На сегодня ученым уже удалось найти биомаркер, который позволит определять "первые колокольчики" еще до того, как появятся первые симптомы. "Это был один из немногих случаев, когда я плакал за то, что мы делали. Мы хотели найти способ, с помощью которого мы можем диагностировать болезнь до того, как появятся симптомы. Потому что тогда мы могли бы лечить ее, и у вас ее никогда не было бы. Это был большой прорыв – и отличный момент", – рассказал он.

Из-за болезни Майкл Джей Фокс почувствовал жизнь во всю, что дало ему возможность утвердить, что каждый человек создатель своей жизни и прогнозы окружения не стоит учитывать.

"Во что я верил тогда и во что верю сейчас, возможно, я не могу это выразить теми же словами, но вы можете делать все что угодно. Вам не нужно следовать прогнозам других людей относительно того, какой будет ваша жизнь. Жизнь будет такой, какой вы её создадите, – утвердил актер.

Раньше у него находили доброкачественную опухоль позвоночника, которая могла сделать звезду инвалидом. В течение следующих четырех месяцев актеру пришлось учиться заново ходить.

"Если бы мне не сделали операцию, то у меня был бы паралич. Опухоль сжимала спинной мозг, поэтому им пришлось быть очень осторожными, чтобы не нанести дальнейший вред", – рассказал Джей Фокс.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году актер шокировал киносообщество появлением на вручении премии BAFTA. Мужчина выехал на сцену в колесном кресле, но говорил к публике стоя на двух ногах.

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