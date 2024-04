Жерара Депардье взяли под стражу в Париже: легендарного актера допрашивают по делу о домогательстве на съемочной площадке

Известного по фильмам "Жизнь Пи" и "Диско" французского актера Жерара Депардье взяли под стражу после жалоб его коллег о сексуальных домогательствах и насилии с его стороны. Мужчину задержала полиция Парижа.

Ранее актер уже находился под следствием за содеянное, однако под стражей он оказался только в апреле этого года. Как сообщает Daily Mail, допрос мужчины будет проходить только на основе его двух сексуальных домогательств, состоявшихся в 2014 и 2021 годах. Однако подобных ситуаций было более 13, ведь именно такое количество работавших с ним женщин давало свидетельства об этом.

"Господин Депардье был вызван сегодня в полицейский участок Парижа, и сейчас он находится под стражей. Его допрашивают по поводу двух предполагаемых сексуальных насилий, которые имели место в 2014 и 2021 годах", – сообщили правоохранители.

Все обвинения по-прежнему Депардье отвергает. Давнее парижская юридическая фирма, представляющая актера, некоторые заявления назвала основанными на "субъективных оценках и нравственных суждениях". Сам он оправдывается под соусом "специфической манеры поведения, которую не все понимают".

Всего в полицию ранее обратились три работницы индустрии кино, однако правоохранители приняли к рассмотрению только два иска: состоявшиеся в 2014 и 2021 годах.

События, описанные в первом обращении по поводу притязания, о котором будут допрашивать Депардье, произошли во время съемок фильма "The Magician and the Siamese" в 2014 году. Тогда он приставал к 24-летней ассистентке продюсера и нецензурно высказывался насчет нее. Вторую жалобу в суд подала женщина, которую в сентябре 2021 года домогался Депардье и опять же произносил нецензурные слова.

Стоит отметить, что после совершенных ужасов, даже заставивших актрису Эммануэль Дебевер покончить с собой, Жерар Депардье в дальнейшем снимался в кино, а полиция годами "тянула" открытие дела против него.

Именно Эммануэль Дебевер стала первой актрисой, которая обвинила Депардье в насилии и не скрывала своего имени, ведь раньше, в 2018 году, Шарлотта Арну подала анонимную жалобу на Жерара, а публично рассекретила свою личность только в 2021-м.

Ранее OBOZ.UA писал, что одной из пострадавших была Элен Даррас, с которой он снимался в фильме "Диско". Актриса приравняла отношение Жерара к себе во время съемок, как к куску мяса.

