'Павел Николаевич очень послушный'. Дочь Зиброва – о том, какую зарплату получает у звездного отца, спорах с ним и перенесенной свадьбе

27-летняя Диана Зиброва – единственная дочь народного артиста Украины Павла Зиброва. Девушка уже несколько лет работает в команде отца, в том числе отвечает за его соцсети.

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В интервью OBOZ.UA Диана Зиброва призналась, сколько ей платит за работу именитый папа, рассказала, как разрешает с отцом творческие споры, и раскрыла страницы своей личной жизни. С дочерью Павла Зиброва мы поговорили на церемонии награждения ежегодной премии "Музыкальная платформа", недавно отгремевшей в Киеве.

– Диана, ваш папа рассказывал в одном из интервью, что вы для него и пиар-директор, и SMM-менеджер, отвечаете за клипы, съемки, монтаж, планируете встречи. Как вам работается?

– Мне очень комфортно работать с отцом, потому что мы с ним на одной волне, хорошо понимаем друг друга. В его команде я уже четыре года. После окончания вуза мечтала работать на одном из телеканалов журналистом (Диана – выпускница Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Ред.). Магистратуру заканчивала как раз по специализации "Международная журналистика". Но начался коронавирус, впоследствии произошло сокращение в штатах телеканалов, в частности, многие мои друзья именно в то время потеряли работу. И тут у меня началась паника: что делать?

И именно тогда Павел Николаевич предложил мне присоединиться к его команде. Говорит: "Наш менеджер, к сожалению, вынужден уволиться, давай ты будешь заниматься моими соцсетями". Я подумала: ну это легко смогу. И забросала папу таким количеством идей, что сама себе удивлялась. Конечно, кое-что нуждалось в корректировке, потому что нас в университете немного по-другому учили: чтобы было много, красиво, побольше "воды" (смеется). А здесь нужно все писать коротко, четко, по делу. Поэтому училась уже на ходу – и сейчас чувствую себя на своем месте.

– Бывают какие-то споры с папой в работе?

– Конечно, бывают. Но Павел Николаевич очень послушный, потому что знает, что я его люблю. Работаю не только ради денег, как, например, было бы в случае с наемными менеджерами, приходящими на зарплату. Отцовское творчество – это наш семейный бизнес. И я хочу, чтобы моя семья выглядела красиво, достойно представляла себя. Обычно Павлу Николаевичу нравятся мои идеи, хотя иногда возникают между нами определенные "терки", однако совсем незначительные и непродолжительные.

– Сколько раз вы уже пересматривали размер вашей заработной платы?

– Папа повышал ее, наверное, уже раза три. Но, честно говоря, я не могу сказать, что у меня каждый месяц получается одна и та же сумма. Есть определенная ставка, а уже дальше прибавляется другое. Нарабатываю себе рекламные интеграции – оттуда беру процент. Если какие-то дополнительные проекты – тоже. Снимаю для папы видео – режиссерская работа тоже отдельно оплачивается. Набрасываю эти суммы в расчетах. Папа никогда не спорит. Мы умеем разделять: тут родственные отношения, а это уже рабочие. И потом, неоплачиваемая работа – это у нас что? Благотворительность. А я за работу, а значит, справедливое распределение.

– Вы живете сейчас вместе с родителями или отдельно?

– Сейчас мы живем вместе. С одной стороны, это классно, потому что коммуникация идет постоянно, "кипят" новые идеи. Но с другой, ты уже можешь отдыхать после двенадцати часов, а Павлу Николаевичу может захотеться записать, например, поздравление: "Мне очень нужно именно сейчас". Поднимаешься с постели, настраиваешь свет и начинаешь работать. Я не спорю, потому что понимаю, что нужно это делать. Ну а как иначе, если артиста именно сейчас посетило вдохновение? Кроме того, мне и самой это очень нравится, а если бы было иначе, я бы не работала. Своей работой очень довольна, Павел Николаевич – тоже, чего тогда еще желать? Параллельно я овладеваю другими направлениями, которые как мне, так и ему идут в плюс.

– Сколько вы получаете в месяц?

– Это очень разные суммы.

– Ну скажем: больше 50 тысяч гривен?

– Возможно, да (улыбается).

– В своих интервью ваш папа не раз отвечал на вопросы журналистов, когда свадьба его единственной дочери? Позвольте спросить об этом и вас: почему так долго откладывается церемония с вашим избранником, с которым вместе уже достаточно долго?

– Наша свадьба планировалась давно, однако в свое время церемонии помешал коронавирус, а впоследствии полномасштабная война. Поэтому теперь план таков: свадьба состоится после нашей Победы. Мы хотим большую церемонию, а сейчас, согласитесь, не до пышных празднований, нет внутреннего настроения на это. Но у нас все в порядке. Мы с Андреем (бизнесмен Андрей Ищенко. – Ред.) вместе почти девять лет. Живем то вместе с родителями, то отдельно – в каждый период нашей совместной жизни своя история. Детей пока не планируем.

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