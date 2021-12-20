Жерара Депардье обвиняют в изнасиловании: жертва раскрыла свое имя

25-летняя канадская актриса Шарлотта Арну заявила, что является жертвой изнасилования, а ее обидчик – знаменитый французский актер Жерар Депардье. Девушка рассказала об этом анонимно еще в 2018 году, однако больше не могла скрывать личную трагедию.

"Я жертва Депардье. Я больше не могу молчать", – написала Шарлотта в своем Twitter. По словам актрисы, звезда фильмов "Астерикс и Обеликс" и "Невезучие" дружил с ее отцом, а самой артистке помогал строить карьеру.

Арну призналась, что все произошло в парижском доме Депардье во время репетиций. Она написала заявление в жандармерию сразу после изнасилования в 2018 году, однако тогда производство по делу прекратили из-за отсутствия доказательств. Спустя время, после жалобы канадской актрисы, расследование возобновили. В СМИ писали об этом, но имя жертвы не раскрывали, поскольку никто не знал его.

Видео дня

"Прошел уже год с тех пор, как ему было предъявлено обвинение. Он все еще работает, в то время как я выживаю. Жизнь проходит мимо меня уже три года. Жить в молчании – это все равно, что похоронить себя заживо", – написала Шарлотта.

На тот момент девушке было 22 года, а кинозвезде – 69. Арну утверждает, что они приехали к Депардье для занятий актерским мастерством, но вместо этого он ее изнасиловал. Француз не отрицает, что знаком с девушкой, однако ее обвинения называет ложными.

Коротко о знаменитости:

Жерар Депардье – французский актёр. Родился 27 декабря 1948 года. Один из самых плодотворных актёров современности – он снялся в более чем 170 фильмах. Диапазон его ролей огромен: от голливудских фильмов и фестивальных шедевров до дешёвых низкопробных комедий и телесериалов.

В 2013 году получил российское гражданство. В 2019-м в РФ заморозили его счета в российских банках.

В 2020 году стало известно, что Депардье принял православие. Церемония прошла 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что исполнителя роли Мистера Бига в культовом сериале "Секс в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии. Иск подали две женщины и поделились подробностями произошедшего.