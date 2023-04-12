Французский актер и верный соратник президента России Путина Жерар Депардье, который несмотря на свою связь с кремлевским "фюрером" осудил полномасштабное вторжение, был обвинен в сексуальном насилии. Больше десяти женщин пожаловались на знаменитость. Оказалось, что он на протяжении с 2004 по 2022-й год домогался молодых актрис, продюсеров, гримеров и технический персонал: "ощупывал" и делал непристойные комплименты.

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Французское издание Mediapart, специализирующееся на расследованиях, опубликовало показания 13 девушек. Большинство случаев домогательств произошли на съемочных площадках 11 фильмов. Некоторые жертвы утверждают, что Депардье позволял приставать на глазах у съемочной группы, но никто не реагировал на это и не останавливал его.

Трое из пострадавших дали показания в суде. Другие не стали идти в полицию и пообщались с журналистами Mediapart анонимно. Актрисы пытались жаловаться директору по кастингу, но он не предпринял никаких мер. Как сообщила представляющая Жерара парижская юридическая фирма, некоторые заявления в расследовании Mediapart основаны на "субъективных оценках и моральных суждениях".

Сам 74-летний артист отказался комментировать материал французского издания и отрицает заявления жертв. Однако, напомним, что это далеко не первый случай, когда девушки жаловались на французскую звезду. В 2018 году, актриса Шарлотта Арно выдвинула против Жерара официальные обвинения в насилии. Интересно, что селебрити был близким другом ее отца.

Сам же Депардье не признал вины, назвав свои действия специфической манерой поведения, которую не все понимают. "Формально Жерар Депардье отрицает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство", – заявляют адвокаты друга Путина.

OBOZREVATEL ранее информировал, что гражданка Америки по имени Джулия Голкомб обвинила солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера в сексуальном насилии над ней и принуждении к аборту. Ситуация, по ее словам, произошла в 1973 году. Тогда девушке было 16 лет. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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