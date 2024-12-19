Соседи угрожают спилить: во Львове разгорелся скандал по поводу пандуса для военного, потерявшего на войне обе ноги. Фото и видео

Во Львове разразился скандал из-за пандуса для военного, который из-за войны остался без ног. Мужчина обратился в Железнодорожную районную администрацию, с просьбой установить подъездную дорожку к многоэтажке, где он проживает, но соседи защитника не довольны данным строительством из-за размеров пандуса и угрожают его спилить.

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Об этом сообщает Суспильне Львов. Военнослужащий защищает Украину с 2014 года.

Защитник Сергей Власов с началом полномасштабного вторжения снова пошел добровольцем защищать Украину, для этого вернулся из-за границы В результате ранения в Донбассе из-за прилета из FPV-дрона 1 сентября 2023 года потерял обе ноги. Ему установили протезы, после чего мужчина вернулся на службу.

Из-за того, что постоянно ходить на протезах сложно, военный обратился в Железнодорожную районную администрацию с просьбой установить пандус к подъезду. Несколько дней назад его начали устанавливать – это вызвало возмущение среди соседей.

"Я сегодня вернулся из своей бригады на реабилитацию и застал. Меня начали обвинять в том, что этот пандус слишком большой, соседи, которых я здесь ни разу не видел. Говорят, что меня ни разу не видели на колесном кресле. Я им объясняю, чтобы пользоваться колесным креслом, мне и нужен пандус", – говорит военный.

По словам жены Сергея, соседи недовольны, потому что военный "бегает, зачем ему этот пандус. Мне кажется, что люди не понимают, как сложно человеку с двумя ампутациями ходить".

Соседи защитника утверждают, что такой большой пандус будет мешать заносить мебель, например.

"Оно посреди дороги! Я понимаю надо, ну надо было такой маленький сделать, как в кафешках, барах, а не такое вот", – говорит один из жильцов дома.

В свою очередь в Железнодорожной районной администрации объясняют, что пандус отвечает всем нормам и его установление согласовывалось с главой ОСМД.

"Есть разработанные нормы ДБН, есть градус самого пандуса просчитан, который по состоянию на сегодняшний день действует. Стоимость этого пандуса составляет 350 тысяч гривен, он должен иметь соответствующую длину для того, чтобы выдержать все эти нормы, должен иметь передовые платформы, должна иметь соответствующую площадку для выезда на этот пандус, то есть все эти вещи просчитаны", – объяснила начальница жилищного отдела Железнодорожной районной администрации Татьяна Доманская, она добавила, что в подъезде, где живет военнослужащий, планируется заменить лифт, чтобы ему было комфортнее им пользоваться.

На данную ситуацию отреагировал и мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

"Сегодня Уполномоченная по вопросам доступности Львовского городского совета выехала на место, где устанавливают пандус для доступности к дому. Ирина Маруняк осмотрела территорию, пообщалась с жителями и ветераном Сергеем. Проверка показала, что требования доступности соблюдены. Пандус отвечает техническим стандартам и станет техническим стандартом создании комфортной среды для всех жильцов этого дома. Если кому-то не нравится пандус, его размер или наличие, рекомендую сесть в колесное кресло и проехаться теми пандусами, которые вы считаете нормальными для себя", – написал он и добавил, что на этом конфликт должен быть исчерпан.

Напомним, В Кировоградской области на коррупционном преступлении "погорела" руководительница местной медико-социальной экспертной комиссии, которая была депутатом горсовета. Женщина требовала деньги у парализованного воина ВСУ, когда он оформлял инвалидность.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове возле одного из супермаркетов города воин Николай Григоренко, получивший инвалидность в результате боевых действий, обвинил компанию молодых людей в том, что они стали на паркоместо для людей с инвалидностью. Между военным и одним из мужчин началась конфликт. Из-за этого в скандал попала обладательница титула "Мисс Львов 2021" Вероника Бенях.

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