Жены Сталлоне, Макконахи и Джекмана: как выглядят избранницы самых желанных секс-символов Голливуда

Многие женщины мира грезят о том, что когда-нибудь найдут мужчину хотя бы издали похожего на известного актера. Для этого они дни напролет проводят в зале и у косметолога, даже не догадываясь о том, что вовсе не обязательно выглядеть, как с обложки.

Для настоящей любви важны совсем другие качества. OBOZREVATEL решил рассказать, с какими женщинами связали свою жизнь самые сексуальные красавчики Голливуда и что их пленило в избранницах.

1. Николай Костер-Вальдау и Нукака

Звезда "Игры престолов" женился в 1998 году на актрисе и победительнице конкурса "Мисс Гренландия" Нукаке Мотцефельдт. Уже 23 года пара счастлива в браке. Они вместе воспитывают двух дочерей: Филиппу и Сафину.

Звезда "Игры престолов" женился в 1998 году на Нукаке Мотцефельдт

2. Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

Сильвестр Сталлоне с 1997 года женат на довольно известной в прошлом модели Дженнифер Флавин. После замужества ей пришлось уйти с подиума и заняться домом и семьей. Дженнифер подарила Сильвестру троих дочерей, которые решили пойти по стопам мамы и стать моделями.

Сильвестр Сталлоне женат на экс-модели Дженнифер Флавин

3. Роберт Дауни-Младший и Сьюзан Левин

"Железный человек" познакомился с продюсером Сьюзан в самый плохой период в жизни. Роберт только закончил реабилитацию от наркозависимости и даже намеревался покончить с карьерой в кино, когда на съемках "Готики" увидел свою будущую невесту. Его жизнь перевернулась с ног на голову. В 2003 году актер полностью поборол свои слабости и никогда больше не употреблял наркотики, а в 2005-м пара поженилась.

Роберт Дауни-Младший женился на продюсере Сьюзан Левин

4. Мэттью Макконахи и Камила Алвес

Мэттью Макконахи женат с 2012 года на Камиле, которая, как и супруга Сталлоне, была до брака успешной моделью. После рождения троих детей Алвес решила не возвращаться в профессию, а посвятить себя дизайнерству.

Мэттью Макконахи женился на модели Камиле Алвес

5. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Деборра-Ли Фернесс на 13 лет старше мужа, а ее карьера уже давно дала трещину. Хотя когда они познакомились, женщина была довольно известной актрисой в Австралии, а Хью – начинающим актером. Тем не менее супруги счастливы вместе уже больше 20 лет, несмотря на то, что у них так и не вышло завести биологических детей. После нескольких выкидышей супруги усыновили мальчика Оскара и девочку Аву Элиот.

Хью Джекман женился на актрисе Деборре-Ли Фернесс

6. Эдвард Нортон и Шона Робертсон

Эдвард Нортон и актриса Шона Робертсон – одна из самых загадочных пар Голливуда. Нортон не любит говорить в интервью о личной жизни, а его брак стал настоящим сюрпризом для фанатов. Эдвард и Шона не афишировали ни факт женитьбы в 2012 году, ни то, что спустя год у них родился сын Атлас. Так, Нортон не раз становился мужчиной года и попадал в рейтинги самых желанных мужчин планеты по версии женских журналов.

Эдвард Нортон и актриса Шона Робертсон сыграли тайную свадьбу в 2012 году

OBOZREVATEL ранее писал: