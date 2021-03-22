Дружини Сталлоне, Макконагея і Джекмана: як виглядають обраниці найжаданіших секс-символів Голлівуду

Багато жінок світу мріють про те, що коли-небудь знайдуть чоловіка хоча б здалеку схожого на відомого актора. Для цього вони цілі дні проводять у залі й у косметолога, навіть не здогадуючись про те, що зовсім не обов'язково мати вигляд, наче з обкладинки.

Для справжнього кохання важливі зовсім інші якості. OBOZREVATEL вирішив розповісти, з якими жінками пов'язали своє життя найсексуальніші красені Голлівуду і що їх полонило в обраницях.

1. Ніколай Костер-Валдау і Нукака

Зірка "Гри престолів" одружився 1998 року з акторкою та переможницею конкурсу "Міс Гренландія" Нукаці Мотцефельдт. Уже 23 роки пара щаслива в шлюбі. Вони разом виховують двох доньок: Філіппу і Сафіну.

Зірка "Гри престолів" одружився 1998 року з Нукаці Мотцефельдт

2. Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін

Сильвестр Сталлоне з 1997 року одружений із досить відомою в минулому моделлю Дженніфер Флавін. Після заміжжя їй довелося піти з подіуму та взятися за оселю й сім'ю. Дженніфер подарувала Сильвестру трьох дочок, які вирішили піти по стопах мами й стати моделями.

Сильвестр Сталлоне одружений із ексмоделлю Дженніфер Флавін

3. Роберт Дауні-Молодший і Сюзан Левін

"Залізна людина" познайомився з продюсеркою Сюзан у найгірший період життя. Роберт щойно закінчив реабілітацію від наркозалежності й навіть мав намір завершити кар'єру в кіно, коли на зйомках "Готики" побачив свою майбутню наречену. Його життя перевернулося з ніг на голову. 2003 року актор повністю поборов свої слабкості та ніколи більше не вживав наркотики, а у 2005-му пара одружилася.

Роберт Дауні-Молодший одружився з продюсеркою Сьюзан Левін

4. Меттью Макконагей і Каміла Алвес

Меттью Макконагей одружений з 2012 року з Камілою, котра, як і дружина Сталлоне, була до шлюбу успішною моделлю. Після народження трьох дітей Алвес вирішила не повертатися в професію, а присвятити себе дизайнерству.

Меттью Макконагей одружився з моделлю Камілою Алвес

5. Г'ю Джекман і Дебора-Лі Фернесс

Дебора-Лі Фернесс на 13 років старша за чоловіка, а її кар'єра вже давно дала тріщину. Хоча коли вони познайомилися, жінка була досить відомою акторкою в Австралії, а Г'ю – актором-початківцем. Проте подружжя щасливе разом уже понад 20 років, попри те, що у них так і не вийшло завести біологічних дітей. Після декількох викиднів подружжя усиновило хлопчика Оскара й дівчинку Аву Еліот.

Г'ю Джекман одружився з акторкою Деборою-Лі Фернесс

6. Едвард Нортон і Шона Робертсон

Едвард Нортон і актриса Шона Робертсон – одна з найзагадковіших пар Голлівуду. Нортон не любить говорити в інтерв'ю про особисте життя, а його шлюб став справжнім сюрпризом для фанатів. Едвард і Шона не афішували ні факт одруження 2012 року, ні те, що через рік у них народився син Атлас. Так, Нортон не раз ставав чоловіком року і потрапляв в рейтинги найбажаніших чоловіків планети за версією жіночих журналів.

Едвард Нортон і актриса Шона Робертсон зіграли таємне весілля 2012 року

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