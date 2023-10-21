Жадан и Соловий еще задолго до выхода своего 'антихристианского' клипа предполагали скандал: почему УГКЦ возмутило видео

Известная украинская певица Кристина Соловий и музыкант и писатель Сергей Жадан в пятницу, 20 октября, презентовали клип на новую общую песню "Серце", из-за которого попали в громкий религиозный скандал. Видео снимали в церкви святого Андрея Первозванного во Львове. Представители УГКЦ возмутились на некоторые кадры из клипа и назвали его "антихристианским", призвав удалить, ведь в нем "показали двусмысленную мораль и использовали храм в двусмысленных целях". Такие комментарии по поводу скандала прозвучали от отца Юрия.

Речь, как выяснилось, идет о сцене с поцелуем двух девушек. Впрочем, артисты еще задолго до выхода клипа предполагали скандал. Правда, не из-за однополой пары, а из-за "канонизации" в нем Соловий. Об этом музыканты рассказали в программе "20:23", выпуск которой снимали за несколько дней до выхода скандальной видеоработы.

"Я сразу сняла с себя ответственность и сказала, что идея принадлежала Сергею. Потому что рано или поздно я вернусь во Львов, на Святую Галичину и не хочу быть сожжена на публичном костре… Церковь – это метафора и никакого святотатства в этой работе не заложено" , – заверила певица.

Видео дня

Ее партнер подтвердил эти слова относительно церкви, будто осознавая, что прихожане не оценят их работу с Соловий. Жадан отметил, что в съемках и, собственно, идее клипа "не было ничего ни антиклерикального, ни провокативного", а храм использовали как метафору общественного мнения.

Однако объяснения звезд на верующих действуют не сильно убедительно. В частности, отец Юрий на своей странице в Facebook обнародовал 8-минутное видео с разъяснениями, что именно возмутило представителей УГКЦ.

"Это намек на то, что любовь разносторонняя. Это символическая поддержка ЛГБТ-идеологии, гендерной идеологии. То есть показана любовь, в кавычках, двух девушек. И ту любовь, которая является лезбийской. И на этом фоне показана любовь между мужчиной и женщиной, которая прорастает и которую олицетворяют Жадан и Соловий... Очевидно, что отцы-василиане не контролировали весь процесс съемок, потому что они не являются экспертами по этим вопросам. Вот когда вышел клип, они поняли, о чем идет речь. У меня есть просьба к авторам клипа все же понять, что мораль, которую вы несли из-за выполнения этого клипа, противоречит христианской морали. И если вы имеете другие убеждения, вы имеете на них полное право, но, по-моему, использовать храм божий в таких двусмысленных целях и тем самым показывая молодежи двусмысленную мораль, не подобает", – заметил отец Юрий.

Он попросил артистов, если и не удалять клип, то хотя бы вырезать из него сцены с поцелуем представительниц ЛГБТ.

Добавим, что на странице Прихода св. Андрея также возмутились касательно "антихристиянского" клипа. Ее представители заверили, что обратились к певцам с просьбой удалить клип, ведь он "нарушает суть и сценарий, о котором они заранее были информированы".

Ранее OBOZ.UA писал, что Сергей Жадан официально расстался с супругой после 15 лет брака. Это произошло на фоне слухов о его романе с Соловий. Артистов неоднократно видели вместе, однако комментарии по поводу предполагаемого романа они не дают.

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