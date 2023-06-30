Слухи о романе с Соловий усилились: Сергей Жадан официально расстался с супругой после 15 лет брака

Известный украинский поэт, прозаик и музыкант Сергей Жадан официально развелся с супругой после 15-ти лет брака. У пары осталась совместная 10-летняя дочь Мария.

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Ирина Куницина и Жадан поженились в 2009-м, а иск о расторжении брака они подали в апреле этого года. 26 июня Лычаковский районный суд Львова его удовлетворил, пишет Zaxid.net.

На судебное заседание ни истец, ни ответчик не явились. Сообщается, что 48-летний писатель и его 42-летняя уже бывшая супруга попросили рассматривать дело в их отсутствии.

В судебных материалах было указано, что супруги уже давно не живут вместе и не поддерживают общий быт. Учитывая все эти факторы, судья удовлетворил иск о разводе.

Стоит отметить, что Ирина была второй официальной женой писателя-рокера. До этого Жадан был женат на режиссере харьковского театра Светлане Олешко, от которой имеет сына Ивана.

Официальный развод автора романов "Интернет", "Ворошиловград", "Депеш Мод" и других с женой усилил слухи о его романе с певицей Кристиной Соловий. Поклонники убеждены, что именно молодая исполнительница стала главной причиной разрыва Жадана и Кунициной.

Впервые о вероятном романе между писателем и младшей его на 18 лет артистки заговорили еще в декабре прошлого года, когда Соловий выпустила клип на композицию "Юність". В видеоработе Жадан сыграл роль избранника певицы. Сцены с нежными и в то же время очень страстными поцелуями шокировали фанатов и дали толчок для домыслов о том, что между звездами не только рабочие отношения.

Однако более активно эти слухи начали распространяться как раз в конце апреля и начале мая 2023 года. Тогда Соловий и Жадана заметили на прогулке, во время которой они держались за руки. А на днях знаменитости снова подогрели слухи о своем романе. Во время совместного выступления во Львове 24 июня звезды мило обнялись и простояли в такой позе довольно долго.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что знаменитости подогрели слухи о возможных отношениях, появившись вместе на публике. Так, во Львове состоялась презентация артбука Жадана под названием "Птах: вірші, що стали піснями". На мероприятии собрались близкие друзья писателя, среди которых была и Кристина Соловий.

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