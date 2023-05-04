Жадана заметили на прогулке за руку с Кристиной Соловий на фоне слухов о разводе с супругой после 15 лет брака. Фото

Львовская певица Артилерія запечатлела на прогулке известного певца Сергея Жадана и его коллегу – исполнительницу Кристину Соловий. Впрочем, встреча не выглядела рабочей или дружеской. Звезды шли по парку, держась за руки.

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На днях стало известно, что 49-летний Сергей Жадан и 42-летняя Ирина Куницына, которые вместе с 2008 года и воспитывают 10-летнюю дочь, намерены развестись. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дата поступления заявления в суд – 24 апреля этого года. Официально о желании развестись пара не сообщала. Дело рассмотрит судья в Лычаковском районном суде Львова.

Слухи о романе Жадана с певицей Соловий начали распространяться задолго до этого. 4 месяца назад у вокалистки вышел клип на песню "Юность", где певец сыграл ее партнера. На видео звезды страстно целовались, но о своих отношениях ничего не рассказывали.

Накануне во Львове знаменитостей заметили и успели снять со спины. Певица Артилерія заявила, что Сергей Жадан гулял с Кристиной Соловий за руку.

Кстати, несколько недель назад во время интервью "Украинской правде" у Жадана спросили, насколько ему было комфортно целоваться с партнершей в клипе, однако он даже не намекнул на чувства. Тогда исполнитель сослался на хорошего режиссера, опыт и любовь к искусству.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица Оксана Билозир заявила, что гордится своим мужем Романом Недзельским и осталась с ним в дружеских отношениях после развода.

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