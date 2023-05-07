48-летний Жадан и 30-летняя Соловий подогрели слухи о романе, появившись вместе на публике

В сети не утихают слухи о том, что у известного украинского поэта, прозаика и музыканта Сергея Жадана роман с популярной певицей Кристиной Соловий. Недавно пару заметили на прогулке, во время которой они держались за руки. Теперь же знаменитости подогрели слухи о возможных отношениях, появившись вместе на публике.

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Так, во Львове состоялась презентация артбука Жадана под названием "Птах: вірші, що стали піснями". На мероприятии собрались близкие друзья писателя, среди которых была и Кристина Соловий. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал "Культурная прачечная".

Писатель и певица во время пресс-конференции сидели рядом. Они иногда перешептывались между собой, после чего мило улыбались друг другу.

Это первое совместное появление знаменитостей после слухов о возможном романе.

Стоит отметить, что 48-летний писатель женат. Однако в сети всплыла информация о том, что он разводится со своей супругой Ириной Куницыной после 14 лет брака. И хотя пара никаких заявлений официально не делала, данные Единого реестра судебных решений свидетельствуют, что документы на развод они подали еще 24 апреля. Добавим, что у Жадана и Куницыной есть общая 10-летняя дочь.

Впрочем, слухи о романе Жадана и Соловий – не новинка. Впервые о вероятных чувствах между коллегами заговорили еще в декабре прошлого года, когда певица выпустила клип на композицию "Юність". В видеоработе писатель сыграл роль избранника исполнительницы. Сцены с нежными и в то же время очень страстными поцелуями шокировали фанатов и дали толчок для домыслов о том, что между звездами не только рабочие отношения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, певица Оксана Билозир заявила, что гордится своим мужем Романом Недзельским и осталась с ним в дружеских отношениях после развода.

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