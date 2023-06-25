Жадан и младшая на 18 лет Соловий подогрели слухи о романе прямо во время концерта. Видео

48-летний поэт, прозаик и музыкант Серий Жадан и 30-летняя певица Кристина Соловий снова подогрели слухи о своем романе. Во время совместного выступления во Львове звезды мыло обнялись и простояли в такой позе довольно долго.

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Раньше певцы избегали публичной демонстрации нежных чувств. Ролик с концерта опубликовали в TikTok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Артисты выступали, красноречиво переглядываясь и все время касаясь друг друга. Во время проигрыша Сергей Жадан обнял певицу и не отпускал, пока она не оттолкнула коллегу рукой.

Стоит отметить, что 48-летний писатель недавно был женат. Однако в сети появилась информация о том, что он разводится со своей женой Ириной Куницыной после 14 лет брака. И хотя пара никаких заявлений официально не делала, данные Единого реестра судебных решений свидетельствуют, что документы на развод они подали еще 24 апреля.

Слухи о романе Жадана и Соловий зародились еще в декабре прошлого года, когда певица выпустила клип на композицию "Юность". В видеоработе писатель сыграл роль избранника исполнительницы. Сцены с нежными и очень страстными поцелуями шокировали фанатов и дали толчок для догадок о том, что между звездами не только рабочие отношения.

А в апреле этого года поэта и певицу заметили на прогулке, во время которой они держались за руки. Впоследствии пара не опровергла и не подтвердила свой роман, но попросила фанатов не лезть в их личную жизнь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что знаменитости подогрели слухи о возможных отношениях, появившись вместе на публике.

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