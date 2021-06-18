Зеленский отреагировал на похороны Чапкиса: великая личность и неисправимый оптимист

Президент Владимир Зеленский появился на церемонии прощания с украинским балетмейстером и хореографом Григорием Чапкисом. В официальном заявлении политик отметил, что в его памяти народный артист "всегда будет жить".

Соответствующая публикация появилась на сайте главы государства. Он почтил память Григория Чапкиса и выразил соболезнования его семье (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Великая личность. Неисправимый оптимист. Пример для многих, кто посвятил свою жизнь танцу. Для меня Григорий Николаевич всегда живой", – написал Владимир Зеленский.

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Церемония прощания с танцором прошла в пятницу, 18 июня, в здании Национальной филармонии Украины в Киеве. Зеленский возложил цветы, выразил родственникам артиста свои соболезнования и вскоре уехал.

Проводить Чапкиса в последний путь, кроме родных и близких, пришли коллега по творческому цеху Влад Яма, эстрадный певец Павел Зибров, журналист Дмитрий Гордон.

Напомним, что известного хореографа не стало на 92 году жизни. С конца прошлого года у него были проблемы со здоровьем. В феврале этого года знаменитость попал в реанимацию из-за осложнений после воспаления легких. Артист жаловался на то, что ему тяжело ходить и дышать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внучка Григория Чапкиса Виктория прилетела на похороны дедушки в Киев. Она появилась на церемонии прощания в Национальной филармонии Украины со своей мамой Лилией – старшей дочерью артиста.