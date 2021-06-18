Гордон, Зибров и Яма: проститься с Чапкисом пришло только три звезды. Фото

В пятницу, 18 июня, в Киеве попрощались с известным украинским хореографом и судьей проекта "Танцы со звездами" Григорием Чапкисом. Церемония прошла в Национальной филармонии Украины.

Проводить Чапкиса в последний путь, кроме родных и близких, пришли коллега по творческому цеху Влад Яма, эстрадный певец Павел Зибров, журналист Дмитрий Гордон. Также на церемонию прощания приехал президент Украины Владимир Зеленский (чтобы просмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Так, Яма возложил букет роз к гробу Григория Николаевича. Он также рассказал, каким был для него Чапкис и чем запомнился.

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"Для меня это больная тема. Потому что он человек с большой буквы, настоящий маэстро, который любил танец, любил жизнь. У него всегда горели глаза: на паркете и за его пределами. Он называл меня "мой молодой друг". Это воспоминания, которые останутся со мной навсегда", – признался танцор в комментарии для OBOZREVATEL.

Дмитрий Гордон назвал Чапкиса человеком-легендой и добавил: о таких говорят "ушла эпоха". Он также возмутился тем, что на прощание с артистом пришло только трое его звездных коллег.

"Он несколько лет сидел в жюри "Танцев со звездами". Артисты пели ему дифирамбы в Instagram, когда узнали о смерти. Но пришли попрощаться только Влад Яма, Павло Зибров и Дмитрий Гордон. Это как вообще? Мы понимаем, что у звезд съемки, клипы, репетиции. Но даже президент страны и тот нашел пять минут. Видимо, теперь уважение измеряется лайками в соцсетях", – сказал он изданию "КП в Украине".

Павел Зибров и Владимир Зеленский отдали дань уважения известному хореографу и возложили цветы возле его гроба.

Отметим, что президент выразил родственникам артиста свои соболезнования и вскоре уехал. Его удалось сфотографировать в фойе Национальной филармонии Украины, где проходила церемония.

К слову, на траурной церемонии все желающие могли написать свои воспоминания о Григории Николаевиче и соболезнования в книге памяти. Позже книгу отдадут родственникам, а на ее основе выпустят сборник воспоминаний о легендарном хореографе.

В Киеве простились со знаменитым хореографом Григорием Чапкисом: как все проходило

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что внучка украинского хореографа Григория Чапкиса Виктория прилетела на похороны дедушки в Киев. Она появилась на церемонии прощания в Национальной филармонии Украины со своей мамой Лилией – старшей дочерью артиста.