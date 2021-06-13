Умер легендарный Григорий Чапкис

В воскресенье, 13 июня, умер украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис. Ему был 91 год.

Точная причина смерти не называется. Известно, что Чапкис длительное время болел. Об этом "ТСН" сообщили в близком окружении знаменитости.

Отметим, что известный хореограф лежал в реанимации в Киевской городской клинической больнице. Это была уже третья госпитализация Чапкиса за последние месяца. Впервые его госпитализировали с двусторонним воспалением легких 19 декабря. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Второй раз Чапкиса госпитализировали 7 января.

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Сын артиста Грег Чапкис тогда заявил, что его отец чувствует себя хорошо и осложнений нет. Сам же Чапкис-старший с поклонниками не общался и лишь опубликовал селфи из больницы. Позже он подчеркнул, что медики за ним хорошо ухаживали. Также Григорий Чапкис отмечал, что после госпитализации начал бояться смерти.

Советский и украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины.

В 16-летнем возрасте началась профессиональная карьера Григория Чапкиса.

В феврале 1946 года его зачислили артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины под руководством Л. Д. Чернышевой.

За 26 лет работы в этом художественном коллективе он был задействован почти во всех его хореографических постановках, участвовал в 70 зарубежных гастрольных поездках. Этот период – один из ярчайших в жизни Чапкиса.

Также он был профессором кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Был четырежды женат. Кто его новая супруга, артист не говорил. Известно лишь, что она моложе Григория на 51 год и является ровесницей его внучки – 39-летней Анны Саффрончик.

Третья жена – Алла Чапкис. Дочь (от первого брака) – Лилия Чапкис – хореограф в Италии. Сын (от второго брака) – Грег Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын известного 91-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса Грег показал, как проводит время с отцом.