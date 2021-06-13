Умер легендарный Григорий Чапкис

София Ковнир
София Ковнир
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Умер легендарный Григорий Чапкис

В воскресенье, 13 июня, умер украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис. Ему был 91 год.

Точная причина смерти не называется. Известно, что Чапкис длительное время болел. Об этом "ТСН" сообщили в близком окружении знаменитости.

Отметим, что известный хореограф лежал в реанимации в Киевской городской клинической больнице. Это была уже третья госпитализация Чапкиса за последние месяца. Впервые его госпитализировали с двусторонним воспалением легких 19 декабря. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. В канун Нового года его выписали. Второй раз Чапкиса госпитализировали 7 января.

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Сын артиста Грег Чапкис тогда заявил, что его отец чувствует себя хорошо и осложнений нет. Сам же Чапкис-старший с поклонниками не общался и лишь опубликовал селфи из больницы. Позже он подчеркнул, что медики за ним хорошо ухаживали. Также Григорий Чапкис отмечал, что после госпитализации начал бояться смерти.

Что известно о Григории Чапкисе

  • Советский и украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины.

  • В 16-летнем возрасте началась профессиональная карьера Григория Чапкиса.

  • В феврале 1946 года его зачислили артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины под руководством Л. Д. Чернышевой.

Григорий Чапкис

  • За 26 лет работы в этом художественном коллективе он был задействован почти во всех его хореографических постановках, участвовал в 70 зарубежных гастрольных поездках. Этот период – один из ярчайших в жизни Чапкиса.

  • Также он был профессором кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко.

  • Был четырежды женат. Кто его новая супруга, артист не говорил. Известно лишь, что она моложе Григория на 51 год и является ровесницей его внучки – 39-летней Анны Саффрончик.

  • Третья жена – Алла Чапкис. Дочь (от первого брака) – Лилия Чапкис – хореограф в Италии. Сын (от второго брака) – Грег Чапкис.

Григорий Чапкис со своим сыном

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын известного 91-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса Грег показал, как проводит время с отцом.

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